Rodzice mogą przekazywać dziecku pieniądze bez podatku. Trzeba pilnować jednego limitu

Rodzice mogą przekazywać dziecku pieniądze więcej niż jeden raz, a liczba darowizn nie jest ograniczona. Najbliższa rodzina należy do tzw. zerowej grupy podatkowej, co pozwala skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku, niezależnie od wartości przekazanego majątku. Trzeba jednak spełnić wymagane warunki formalne.

Dzieci należą jednocześnie do I grupy podatkowej. Obowiązująca dla niej kwota wolna wynosi 36 120 zł. Dla II grupy limit to 27 090 zł, natomiast dla III grupy – 5733 zł.

Darowizna dla dziecka 2026. Fiskus sumuje wpłaty

Limit 36 120 zł nie odnosi się wyłącznie do jednego przelewu. Przy jego obliczaniu uwzględnia się wszystkie darowizny oraz inne rzeczy i prawa majątkowe otrzymane od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok ostatniego nabycia.

Oznacza to, że pieniądze można przekazywać dziecku w ratach lub kilka razy w roku, ale urząd skarbowy zsumuje ich wartość. Dopóki łączna kwota nie przekroczy ustawowego progu, zgłoszenie nie jest potrzebne. Po jego przekroczeniu trzeba dopełnić formalności, aby zachować pełne zwolnienie z podatku.

Po przekroczeniu limitu potrzebny jest formularz SD-Z2

Jeżeli suma darowizn od jednego rodzica przekroczy 36 120 zł, dziecko powinno zgłosić nabycie pieniędzy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Służy do tego formularz SD-Z2.

Na dokonanie zgłoszenia jest sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Przy darowiźnie pieniężnej fiskus może również wymagać dokumentu potwierdzającego otrzymanie środków, na przykład dowodu przelewu na rachunek bankowy.

Przelew pozwala udokumentować przekazanie pieniędzy

Najbezpieczniejszym sposobem przekazania darowizny jest przelew bankowy lub przekaz pocztowy. Dzięki temu obdarowany dysponuje dowodem, że pieniądze rzeczywiście pochodziły od rodzica i zostały przekazane w określonej wysokości.

Brak zgłoszenia darowizny przekraczającej limit może skutkować utratą prawa do zwolnienia, naliczeniem podatku i dodatkowymi sankcjami. Sama bliska relacja rodzinna nie wystarczy więc, jeśli wymagane formalności nie zostaną wykonane w terminie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Moment powstania obowiązku zależy od formy darowizny. Jeżeli została zawarta w formie aktu notarialnego, następuje to w chwili złożenia oświadczenia przez darczyńcę. Przy umowie zawartej bez aktu notarialnego obowiązek powstaje w momencie przekazania pieniędzy lub rzeczy.

Rodzice mogą zatem przekazać dziecku nawet wysoką kwotę bez podatku. Kluczowe jest jednak zsumowanie darowizn z pięciu lat, zgłoszenie przekroczenia 36 120 zł w ciągu sześciu miesięcy i zachowanie dokumentu potwierdzającego przekazanie środków.

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