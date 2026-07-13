Darowizna dla dziecka bez podatku? Skarbówka wymaga jednej formalności

Darowizna pieniężna przekazana dziecku może być zwolniona z podatku nawet wtedy, gdy rodzice przekazują środki wielokrotnie. Kluczowe znaczenie mają jednak obowiązujące limity, sposób liczenia przekazanych kwot oraz termin dopełnienia formalności w urzędzie skarbowym. Takie zasady wynikają z przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn.

Dzieci należą do tzw. zerowej grupy podatkowej, obejmującej najbliższą rodzinę. Oznacza to możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach. Sama liczba przekazanych darowizn nie ma znaczenia – liczy się ich łączna wartość.

Limit dotyczy sumy darowizn z pięciu lat

Obecnie kwota wolna od podatku dla I grupy podatkowej wynosi 36 120 zł. Do tego limitu wliczane są wszystkie darowizny otrzymane od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny. Oznacza to, że nawet kilka mniejszych przelewów może spowodować przekroczenie limitu.

Po przekroczeniu tej kwoty nadal można skorzystać ze zwolnienia z podatku, jednak konieczne jest zgłoszenie darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Służy do tego formularz SD-Z2, który należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny pieniężnej wymagane jest także potwierdzenie przekazania środków, np. dowód przelewu na rachunek bankowy.

Brak zgłoszenia może mieć konsekwencje

Jeżeli darowizna przekraczająca limit nie zostanie zgłoszona w terminie, obdarowany może utracić prawo do pełnego zwolnienia z podatku, a urząd skarbowy może naliczyć podatek i zastosować przewidziane przepisami sankcje.

Przepisy określają również kwoty wolne dla pozostałych grup podatkowych. Wynoszą one 27 090 zł dla II grupy oraz 5733 zł dla III grupy. Wysokość ewentualnego podatku zależy od grupy podatkowej oraz wartości nadwyżki ponad obowiązujący limit.

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