Nie działa strona NBP. Nie podano przyczyny awarii

Narodowy Bank Polski nie informuje, z jakiego powodu jego strona jest niedostępna. Zapewnia jedynie, że trwają prace mające przywrócić jej funkcjonowanie.

W zeszłym tygodniu ogromna awaria dotknęła systemy zarządzania ruchem PKP Intercity, co spowodowało utrudnienia na kolei w całym kraju. Pociągi kursowały z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami, wiele składów w ogóle nie wyjechało. Pojawiły się wtedy głosy, że jest to atak hakerski – wszak od lat systemy sterownia ruchem nie były dotknięte awarią tak dużych rozmiarów, a czas jej wystąpienia, trzy tygodnie po wybuchu wojny na Ukrainie, wydawał się zaskakującym zbiegiem okoliczności. Ostatecznie wykluczono atak hakerski, a odpowiedzialność za awarię wzięła na siebie firma Alstom. To zdarzenie pokazuje, że nie należy z góry zakładać, że utrudnienie w działaniu strony internetowej ważnej instytucji nie musi być wynikiem działania osób z zewnątrz. Czekamy na dalsze informacje NBP.

