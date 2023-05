Ten wirus to plaga Windowsa. EvilExtractor ukradnie i zaszyfruje wasze dane

Hakerzy mają nową zabawkę – EvilExtractor to zaawansowane narzędzie do oszustw i kradzieży danych. Co ciekawe, nowoczesny program sprzedawany jest jak Netflix, bo dostęp uzyskuje się za comiesięczną subskrypcję.

EvilExtractor – nowe narzędzie hakerów do kradzieży danych

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zaczęli w ostatnim czasie zauważać rosnącą liczbę ataków z wykorzystaniem EvilExtractora. Narzędzie po raz pierwszy wykryto jeszcze w końcówce 2022 roku, ale teraz zaczyna być coraz powszechniejsze wśród cyberprzestępców.

Hakerzy najczęściej atakują EvilExtractorem osoby korzystające z systemu operacyjnego Microsoft Windows. Obecnie prowadzą zaś akcje ze wzmożoną siłą, zwłaszcza na terytorium USA i Europy.

Autorami programu jest anonimowa grupa Kodex, która utrzymuje, że sprzedaje dostęp do legalnego narzędzia. Prawda jest jednak taka, że oprogramowanie jest reklamowane głównie na forach hakerskich i grupach parających się cyberprzestępczością. Zostało też już powiązane z paroma udanymi akcjami internetowych oszustów.

Kolektyw tworzący EvilExtractora życzy sobie opłaty rzędu 59 dolarów miesięcznie za dostęp do narzędzia. Dobrze czytacie, program dla hakerów jest sprzedawane w modelu subskrypcyjnym.

Co potrafi EvilExtractor?

Sam EvilExtractor jest prawdziwym kombajnem dla hakerów. Program oferuje aż siedem różnych sposobów ataku na komputer ofiary lub zacierania śladów po akcji.

Może między innymi zaszyfrować dane na komputerze i zażądać okupu (opcja ransomware), wykraść poufne dane logowania i hasła użytkowników, przejąć kontrolę nad kamerką i klawiaturą, maskować swoją obecność w systemie czy obejść zabezpieczenia Windows Defendera.

Program może być też doskonałym narzędziem dla oszustów. EvilExtractor może dobrze asystować w kampaniach phishingowych. W jednym z przykładów wykrytych przez ekspertów Fortinet złośliwy trojan stworzony za pomocą narzędzia grupy Kodex rozsyłany był jako fałszywy załącznik, w mailu imitującym potwierdzenie założenia konta.

