Duże przejęcia w branży blockchain. Gigant umacnia swoją pozycję

MilkWay to startup działający od grudnia 2023 roku, który obsługuje już ponad 150 tys. użytkowników. Jego token LST, milkTIA, jest zintegrowany z ponad 10 aplikacjami DeFi w całym ekosystemie. Obecnie MilkyWay opracowuje rollup, który będzie służyć jako podstawowa warstwa, umożliwiając jego tokenowi LST zapewnienie usług wzmocnionego bezpieczeństwa w całym ekosystemie modułowym.

Binance Labs przejmuje MilkWay

„MilkyWay to protokół płynnego stakingu stworzony specjalnie dla ekosystemu modułowego. Naszym celem jest zbudowanie najbezpieczniejszego i najbardziej niezawodnego protokołu płynnego stakingu w tym ekosystemie. Chcemy stale wprowadzać innowacje, aby rozszerzać możliwości naszego protokołu przez najnowocześniejsze technologie. Jesteśmy zaszczyceni i podekscytowani wsparciem Binance Labs w realizacji tej wizji” – powiedział JayB, założyciel i dyrektor generalny MilkyWay.

Z kolei Movement Labs to firma działająca od 2022 roku, która oferuje pierwszą zintegrowaną sieć blockchain. Jej celem jest stworzenie najszybszej i najbezpieczniejszej warstwy 2 (L2) dla Ethereum. Projekt łączy bezpieczeństwo smart kontraktów opartych na MoveVM z możliwością równoległego przetwarzania transakcji (paralelizacją). Dzięki temu Movement Labs wykorzystuje płynność i bazę użytkowników sieci EVM, jednocześnie wprowadzając MoveVM do Ethereum przez swoją warstwę L2 oraz powiązane rollupy oparte na Move Stack.

Movement Labs też dołącza do grupy Binance Labs

„Movement Labs powstało z potrzeby zapewnienia lepszego bezpieczeństwa smart kontraktów i obsługi wymagających dużej przepustowości przypadków użycia w świecie kryptowalut. Język Move został zaprojektowany do obsługi intensywnych aplikacji, takich jak Facebook działający na łańcuchu bloków. Naszą misją jest wprowadzenie go do Ethereum w sposób natywny dla ekosystemu kryptowalut. Cieszymy się ze współpracy z Binance Labs, która pomoże nam w realizacji tego celu” – powiedział Rushi Manche, współzałożyciel Movement Labs.

Binance Labs to działający niezależnie od Binance Group fundusz venture capital inwestujący w startupy związane z światem kryptowalut, web3 i technologią blockchain. Z kolei Binance to wiodący w skali globalnej ekosystem blockchain, który w pakiecie produktów ma m.in. największą na świecie pod względem obrotów giełdę kryptowalut.

