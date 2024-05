Nadchodzą zmiany w Airbnb. Noclegi na znanej platformie mają być tańsze

Airbnb to jedna z najpopularniejszych platform, na których można znaleźć oferty noclegowe proponowane przez osoby prywatne. W ostatnim czasie zauważono drastyczne różnice w cenach jeśli mowa o tego typu warianty, a tradycyjne hotele. Okazywało się, że choć to noclegi w prywatnych domostwach powinny być tańsze, to wcale tak nie było. Szczególnie widać to w niektórych miastach. Teraz szef platformy zapowiada zmiany.

Zmiany w Airbnb. Ma być taniej

Zmiany na platformie Airbnb zapowiedział sam dyrektor generalny Brian Chesky. W najbliższej przyszłości ceny oferowanych noclegów mają być niższe i mają zacząć przypominać te, które obowiązywały jeszcze przed pandemią. Serwis zawsze słynął z tego, że był tani. Właśnie dzięki temu właściciele udostępniający pokoje w swoich domach czy mieszkaniach mogli konkurować z hotelami i propozycjami z Booking.com. Dziś bywa z tym różnie.

„Chcemy, aby ceny ulegały zmianom i były bardziej konkurencyjne w stosunku do hoteli” – przekazał szef platformy w rozmowie z Bloomberg. „Zakładając Airbnb, naszym pierwotnym hasłem było: »tania, niedroga alternatywa dla hotelu«. Głównym powodem, dla którego ludzie nas wybierali, było to, że oferowaliśmy lepszą jakość niż hotele. Nadal uważamy, że to podstawowa propozycja wartości, jaką mamy do zaoferowania” – dodawał.

To ma się zmieć w Airbnb

Na zmniejszenie cen na platformie Airbnb ma mieć wpływ zredukowanie kosztów sprzątania i opłaty rezerwacyjnej. Zgodnie z nowymi planami, każdy gość podczas rezerwacji danego zakwaterowania ma otrzymywać całkowity koszt, wraz ze wszystkimi kosztami podocznymi. Każdy klient ma mieć pełny podział wartości rezerwacji przed zniżkami i po. Sami właściciele będą mogli korzystać z narzędzie do porównywania podobnych cen w okolicy, by dopasować się do panujących trendów i oczekiwań.

Ponadto w Airbnb zapowiedziano wdrożenie systemu weryfikacji wpisów opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki niemu mają zostać wyeliminowane wszelkie sztuczne opisy dotyczące zakwaterowania, które utrudniają znalezienie najlepszych miejsc. Goście skorzystają też z aktualizacji samych filtrów wyszukiwania – dzięki nim łatwiej znajdziemy najtańsze propozycje, ale także obiekty, w których np. toleruje się zwierzęta.

