The Last of Us 2. Ujawniono zwiastun i datę premiery

Trailer The Last of Us 2 pokazano podczas prezentacji State of Play. Tytuł ten będzie jedną z gier ekskluzywnych PlayStation. To zwykle największe hity, które mają skłonić graczy do zakupu konsoli. W zeszłym roku były to np. Spider-Man, God of War czy Red Dead Redemption 2. Widać więc, że The Last of Us 2 stawiane jest w doborowym gronie.

Co do tego, że mamy do czynienia z potencjalnym hitem, nie trzeba z pewnością przekonywać tych, którzy grali w pierwszą część. Historia Joela i Ellie z 2013 roku poruszyła zarówno graczy, jak i recenzentów. W serwisie Metacritic The Last of Us dorobiło się średniej ocen 95/100, podczas gdy użytkownicy oceniali ją na 9,2/10 punktów.

O tym, że jest na co czekać, powinien przekonać nas też wypuszczony właśnie trailer. Możemy przekonać się, że gra szczyci się teraz przepiękną grafiką. A biorąc pod uwagę, że najmocniejszą stroną „jedynki” była fabuła... domyślamy się, że najmocniejsze karty odsłonięte zostaną dopiero w dniu premiery. Ta już 21 lutego 2020 roku.