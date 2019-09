Cyberpunk 2077. Michał Żebrowski zdubbinguje postać stworzoną na wzór Keanu Reevesa

Znany z książkowego Cyberpunka Johnny Silverhand z twarzą Keanu Reevesa? To nie wszystko, na co stać ludzi z CD Projekt Red. W polskiej wersji gry jego głos będzie podkładał Michał Żebrowski. Przypomnijmy, że jest to aktor, który swego czasu wcielał się w filmowego wiedźmina Geralta. A kto robił grę o przygodach tej samej postaci? Otóż to – ci sami twórcy z polskiego studia, którzy teraz pracują nad Cyberpunkiem 2077.

Liczymy na więcej tego typu smaczków i już nie możemy się doczekać, czym jeszcze uraczą nas „Redzi” do czasu kwietniowej premiery najbardziej oczekiwanej polskiej gry komputerowej. Oprócz Michała Żebrowskiego, w Cyberpunku 2077 możemy spodziewać się także Lidii Sadowej i Kamila Kuli. To ta para udzieli głosu głównej postaci: gracze będą mogli przecież wybrać sobie na starcie płeć protagonisty. Lidię możecie znać jako Elsę z „Krainy Lodu” Disneya, Kamil podkładał głos np. Czarnej Panterze z hitu Marvel Studios.

