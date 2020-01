Kto chce grać w „Wiedźmina” na swojej Tesli? Elon Musk pyta i otwiera sondę

Specjalnie napisaliśmy „grać na Tesli”, ponieważ „w Tesli” (i każdym innym samochodzie) grać można już od 15 października 2019 roku. To wtedy swoją premierę miała wersja gry na przenośną konsolę Nintendo Switch. Z jakiegoś jednak powodu Elon Musk uważa, że posiadacze samochodów marki Tesla będą chcieli grać w gry komputerowe także na komputerze pokładowym swojego pojazdu. Mowa oczywiście o samochodach autonomicznych – kierowanych przez sztuczną inteligencję.

W licznych wpisach w mediach społecznościowych Musk dał do zrozumienia, że lista gier branych pod uwagę w przypadku Tesli wciąż rośnie. Wśród istotnych tytułów wymieniany jest m.in. Minecraft oraz – jakże by inaczej – Kerbal Space Program. Ostatnim pomysłem ekscentrycznego miliardera jest polski „Wiedźmin”. Musk dał już do zrozumienia, że oglądał serial Netfliksa i postara się, by to samo dało się robić w jego samochodach. Będąc pod wrażeniem tej produkcji wpadł na pomysł, by do swojej oferty dołożyć też grę. Co o tym myślicie? Głosować możecie w specjalnej sondzie na Twitterze.

Czytaj także:

Elon Musk nie śpi, bo oglądał „Wiedźmina”. Zgadnijcie, co nie daje mu spokoju