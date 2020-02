Producenci gier świętują. Powodem jest... koronawirus

Koronawirus, który w dalszym ciągu nie został opanowany, przynosi niektórym firmom duże zyski. Niedawno informowaliśmy o trzykrotnym wzroście cen akcji firmy produkującej maseczki ochronne, teraz okazuje się, że zarabiają także producenci gier, platformy streamingowe i osoby transmitujące rozgrywki online.

Efekty kwarantanny

Wiele zakładów pracy, w tym np. fabryki wielkich koncernów motoryzacyjnych, nadal zalecają swoim pracownikom pozostanie w domach. Chińska administracja stara się przeciwdziałać zatorom produkcyjnym i paraliżowi gospodarki, ale zapewnienie zastępczych miejsc pracy dla wszystkich jest niemożliwe. Osoby, które pozostają w domach, z nudów sięgają po gry.

Nie chodzi tylko o popularne tytuły na komputery, konsole czy smartfony. Szczyty popularności osiągają także platformy streamingowe, na których można oglądać rozgrywki online. Na najpopularniejszej z nich, Douyu, najczęściej oglądanymi tytułami są Honor of Kings, Playerunknown's Battlegrounds i League of Legends. Pierwsza z gier, czyli odpowiednik League of Legends na smartfonach, jest obecnie najbardziej popularną grą na chińskiej platformie streamingowej. W czasie przedłużonych wakacji, związanych z chińskim nowym rokiem oraz panującą epidemią, zebrała już ponad 63 miliony obserwujących. Najpopularniejsza gra w analogicznym okresie zeszłego roku - PUBG - zebrała 31,7 mln.

Na epidemii korzystają także producenci gier. Ze względu na ogromną liczbę osób, które szukają potencjalnej rozrywki, producenci stosują promocje, które mają przyciągnąć nowych graczy. Wyjątkowo dużo ofert pojawiło się w grach, które oferują systemy mikrotransakcji, czyli takich, które przeważnie są darmowe, ale ich producenci zarabiają na sprzedaży dodatkowej zawartości w grze.

Koronawirus się rozprzestrzenia

Według najnowszych informacji podawanych przez chińskie służby medyczne, w poniedziałek 17 lutego czasu polskiego nad ranem łączna liczba zarażonych koronawirusem na świecie sięgnęła 71334 osób. Jednocześnie liczba zgonów osiągnęła pułap 1775 ofiar.

