Długi fragment rozgrywki z „Baldur's Gate 3” w sieci. Pokazano też intro kolejnej części kultowej gry

Baldur's Gate 3 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier, na którą czekają fani gatunku RPG. Nowa cześć kultowej gry w dużej mierze przypomina inną grę RPG studia Larian – „Divinity: Original Sin”. Ale producenci w swojej grze próbują połączyć elementy za które fani pokochali legendarne gry z współczesnymi rozwiązaniami. Zobaczcie sami, jak prezentuje się gra na pierwszym gameplayu z komentarzem twórców. Prezentacja zaczyna się ok. 7:30 minuty poniższego filmu, a pierwsze fragmenty z rozgrywki koło 12:45 minuty.

To dopiero pierwszy pokaz nieukończonej jeszcze gry, więc nie dziwi to, ze podczas prezentacji pojawiły się błędy, które wywołały salwy śmiechu na widowni. Nie znamy jeszcze daty ostatecznej premiery gry, ale za kilka miesięcy ma ona trafić do Wczesnego Dostępu na Steamie, gdzie gracze sami będą mogli sami w nią zagrać i sprawdzić jej wczesną, nieukończoną jeszcze wersję.

Baldur's Gate 3

Produkcja Baldur's Gate 3 została ujawniona w czerwcu ubiegłego roku. Rzesze fanów z całego świata czekały na ten moment przez lata i chyba już dawno nawet najwięksi optymiści porzucili nadzieję. Baldur's Gate 3 doczekało się zwiastuna, ale i oficjalnej strony internetowej.

Za stworzenie trzeciej części legendarnej gry zabrali się twórcy z Larian Studios. W ich portfolio znajduje się m.in. wysoko oceniane Divinity: Original Sin 2. Przy produkcji gry pracuje ponad 300 osób i jak zapowiadają twórcy, ma to być projekt na znacznie wyższym poziomie niż udane przecież Divinity: Original Sin II.

Fanów RPG może zainteresować fakt, że Baldur's Gate 3 zostanie oparte na kampanii „Descent into Avernus” – należącej do piątej edycji klasycznego Dungeons & Dragons. Larian Studios wciąż nie zdradziło oficjalnej daty premiery gry. Studio zapewnia, że wypuści grę dopiero wtedy, gdy będzie zadowolona ze swojego produktu.

