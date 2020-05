Wiedźmin 3 ma już pięć lat. A my mamy ponad 50 urodzinowych memów

Tak, wzrok was nie myli - to już całe pięć lat, odkąd po raz pierwszy mogliśmy wyruszyć w pamiętną podróż śladami Ciri. Choć nie była to gra pozbawiona wad, do dziś zgodnie uznawana jest za najlepszą polską produkcję i tylko nadchodzący Cyberpunk 2077 może zagrozić jej pozycji. O kultowym statusie gry CD Projekt najlepiej świadczą setki memów, zainspirowane tym tytułem. Zebraliśmy dla was 50 z nich.