Gra komputerowa w kanonie lektur. Morawiecki: Pokazuje młodym ludziom, jak podążać dobrymi ścieżkami życia

Gry komputerowe jeszcze niedawno były przedstawiane wyłącznie w kontekście negatywnym. Od kilku lat, szczególnie w Polsce zaczęło się to zmieniać. Dzięki rozwojowi takich studiów, jak CD Projekt, Techland, 11bit Studios, czy Bloober Team, gry stały się jednym z najważniejszych towarów eksportowych. Zobaczyli to także politycy. Prezydent Komorowski wręczył kopię Wiedźmina 3 prezydentowi Obamie, później rząd Zjednoczonej Prawicy zaczął wspierać rozwój branży gier. Dziś premier Morawiecki odwiedził studio 11bit Studios i ogłosił, że jednak z najważniejszych gier - This War of Mine - wejdzie do kanonu lektur nieobowiązkowych.

– Poprzez włączanie gier do systemu edukacji będziemy poszerzać naszą wyobraźnię i wnosić coś nowego do kultury - nie tylko polskiej, ale i całego świata – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Myślę, że ta nowa forma wyrazu kultury i wnikania w rzeczywistość świata jest bardzo ważna. Pokazuje młodym ludziom, jak podążać dobrymi ścieżkami życia. Wszystkim twórcom bardzo dziękuję, że rozsławiacie imię Polski na całym świecie – powiedział premier.

Rozwój branży

Branża gier komputerowych jest obecnie jednym z najważniejszych motorów napędowych polskiej gospodarki. CD Projekt jest gwiazdą Giełdy Papierów Wartościowych, ale także produkcje innych studiów podbijają zagraniczne rynki. – Branża gamingowa rośnie na całym świecie. Poprzez to, że Polacy stają się kreatorami nowej rzeczywistości gospodarczej w nowym świecie cyfrowym będzie coraz ważniejsza – dodał premier.

Wojna oczami cywila

This War of Mine, czyli gra, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem środowiska graczy, to produkcja opowiadająca o wojnie, ale nie z punktu widzenia uzbrojonych po zęby żołnierzy, a oczami przestraszonych i głodnych cywilów walczących o przetrwanie. Gracze w produkcji, która wyróżnia się także wyjątkowym stylem graficznym, muszą dokonywać trudnych moralnie wyborów i prowadzić narrację w ten sposób, aby postacie, którymi się „opiekują” przetrwały wojnę.

