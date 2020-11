Pierogi i „słowiański przykuc” w Cyberpunku 2077. Pracownik studia potwierdza

W czwartek 11 listopada CD Projekt opublikował kolejny, piąty już odcinek swojego programu „Night City Wire”. Premiera gry ma mieć miejsce 10 grudnia, dlatego promocja gry weszła w decydującą fazę.

CD Projekt pokazał nowy zwiastun produkcji oraz materiały poświecone jednej z najwazniejszych postaci z gry Johnny'emu Silverhandowi oraz wcielajacemu się w niego Keanu Reevesowi.

Cyberpunk 2077. Pierogi potwierdzone

W sieci pojawiły się też nowe grafiki z gry. Zaprezentował je Marcin Momot z CD Projekt RED.

„ Swoją drogą, obecnośc pierogów w Cyberpunku 2077 potwierdzona ” – napisał z kolei na Twitterze inny pracownik polskiego studia Radek Grabowski przedstawiajac grafikę z szyldem baru z pierogami i mężczyzną w charakterystycznej pozie nazywanej przez internautów „słowiańskim przykucem”.

Cyberpunk 2077 na konsolach nowej generacji

Jeszcze w środę, w specjalnym odcinku „Night City Wire” CD Projekt RED pokazał jak wygląda Cyberpunk 2077 na konsoli Xbox Series X.

– W związku z premierą Cyberpunka 2077 10 grudnia, wielu z was chciało zobaczyć, jak gra wygląda na konsolach – powiedziała Hollie Bennett, szefowa działu komunikacji na Wielką Brytanię. Widzowie znają ją już z poprzednich odcinków „Night City Wire”. Tym samym nie dość, że gracze zobaczyli rozgrywkę na Xboxach One i maszynach nowej generacji – Xbox Series X i Series S, to jeszcze zostali zapewnieni, że premiera nadal planowana jest na 10 grudnia.

W ostatnich dniach znów bowiem pojawiały się głosy, że gra może zostać ponownie przesunięta i pojawi się na sklepowych półkach dopiero w przyszłym roku. Deweloperzy jednak zaprzeczają, a na dowód tego pokazują, że produkt gotowy jest nie tylko na komputery stacjonarne, ale także na obie generacje konsol.

