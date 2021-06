Atak hakerski na Electronic Arts. Skradziono 780 gb danych, w tym część kodu źródłowego FIFY 22

Hakerzy włamali się do systemów firmy Electronic Arts, czyli największego producenta gier komputerowych na świecie. Z serwerów twórców takich gier, jak FIFA 21, czy seria Battlefield, skradziono aż 780 gigabajtów danych. Przestępcy twierdzą, że uzyskali dostęp do kodu źródłowego autorskiego silnika Frostbite, czyli narzędzia, które jest rdzeniem wszystkich gier EA.

Pełny dostęp do danych Electronic Arts

Hakerzy twierdzą także, że mają możliwość pełnego dostępu do wszystkich danych i usług firmy. Poinformowali, że poza kradzieżą silnika do produkcji gier, dodatkowo przechwycili narzędzia deweloperskie związane z grą FIFA 21, oraz kody serwerów, które będą służyły do rozgrywania wirtualnych meczów w FIFA 22.

Rzecznik prasowy EA powiedział CNN, że żadne dane osobiste graczy nie zostały przechwycone. – Badamy ostatni incydent związany z włamaniem do naszej sieci i przejęciem części kodów źródłowych i narzędzi deweloperskich – powiedział. – Informacje dotyczące graczy nie zostały skradzione i uważamy, że nie zostali oni w żaden sposób narażeni. Już wprowadziliśmy pierwsze poprawki w systemach zabezpieczenia. Nie spodziewamy się, aby atak wpłynął na funkcjonowanie naszych gier i usług – dodał.

Atak na CD Projekt

Celem ataku hakerskiego było niedawno również polskie studio CD Projekt. Twórcy serii Wiedźmin i gry Cyberpunk 2077 informowali, że oszuści przejęli część kodów źródłowych i zażądali okupu za odszyfrowanie części danych, do których utracono dostęp.

