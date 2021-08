Chiny niemal zakazują dzieciom grania w gry. Tylko trzy godziny w tygodniu

Chiny postanowiły walczyć z uzależnieniem od gier komputerowych wśród dzieci. Jak przystało na Państwo Środka, zastosowano bardzo niestandardowe metody. Chiński rząd ogłosił właśnie, że gry online dla nieletnich będą możliwe tylko w piątki, soboty i niedziele od 20 do 21.

Wzmożona wersyfikacja

W jaki sposób władza chce egzekwować prawo? Do tej pory część gier (np. World of Warcraft, czyli najbardziej popularne MMORPG) wymagało logowania się za pomocą np. numeru telefonów komórkowych przypisanych do danej osoby, lub weryfikacji za pomocą dokumentu. Gry monitorowały, ile gracz jest już zalogowany i np. zmniejszały stopniowo poziom otrzymywanych punktów doświadczenia. W pewnym momencie graczom po prostu nie opłacało się grać dalej. Następnie prawo zaostrzono, przez co dzieci mogły grać tylko 90 minut dziennie. Teraz pora na kolejny krok.

Teraz władza zastosuje jeszcze bardziej rygorystyczne rozwiązania. Każdy gracz będzie miał obowiązek połączyć swoje konta w grach z dokumentem, który pozwoli na weryfikację jego wieku. Część będzie wymagała także weryfikacji skanem twarzy. Chiński rząd zapowiedział już wyrywkowe kontrole. Firmy, które nie będą przestrzegały nowych regulacji, mogą się liczyć z surowymi karami.

Czytaj też:

Chińska policja zatrzymała Krisa Wu. Gwiazdor k-popu oskarżony jest o gwałt