PlayStation Plus. Roczna subskrypcja o 50 proc. taniej

Sony PlayStation przygotowało ofertę na usługę abonamentu PlayStation Plus za 50 proc. przez 12 miesięcy. Oferta ważna jest do 19 grudnia 2021. W ramach PS Plus użytkownicy mogą grać online oraz otrzymują każdego miesiące wybrane gry, w które mogą grać za darmo. Dodatkowo mogą korzystać ze specjalnych, dostępnych tylko dla nich zniżek na gry i dodatki. Użytkownicy PS Plus otrzymują też dostęp do filmów i seriali wytwórni Sony Pictures Entertainment.

Roczny abonament na PlayStation Plus kosztuje normalnie 240 zł, w ofercie specjalnej dostępny jest w cenie 120 zł. Oferta dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy w okresie jej wykup nie są aktywnymi abonentami PS Plus.

W grudniu trzy darmowe gry dla użytkowników PlayStation Plus to:

LEGO Superzłoczyńcy DC

Nowa przygoda z serii DC/LEGO, w której każdy ma szanse stać się najlepszym złoczyńcą, jakiego kiedykolwiek widział świat. Liga Sprawiedliwości zniknęła, pozostawiając ochronę Ziemi swoim kontrpartnerom. Wraz z osławionymi Superzłoczyńcami DC, Jokerem i Harley Quinn, a także wieloma innymi członkami Ligi Niesprawiedliwości, gracze wyruszą w niezwykle pasjonującą przygodę.

Mortal Shell

„Mortal Shell” to wciągająca gra RPG akcji, która wystawi na próbę psychikę i wytrwałość nawet najbardziej wytrawnych graczy. Gdy szczątki ludzkości usychają i parszywieją, zapalczywi wrogowie szykują się do ataku w stęchłych ruinach. Ci, którzy chcą przetrwać, muszą dysponować wyostrzonymi zmysłami, a także precyzją i instynktem.

Godfall: Challenger Edition

Aperion stoi o krok od zagłady. Gracze wcielą się w postać jednego z ostatnich rycerzy z zakonu Valorian, czyli wojowników, którzy zyskują niemal boską moc i mistrzowsko władają orężem, dzięki legendarnym bojowym pancerzom Valorplate. „Godfall” to pierwsza gra akcji RPG, łącząca walkę wręcz ze zbieraniem łupów. Na graczy czeka aż pięć klas broni całkowicie zmieniających styl gry, 12 pancerzy Valorplate, a także tryb współpracy online. „Godfall: Challenger Edition”, pozwala nowym graczom doświadczyć trzech trybów w ramach endgame, bez części fabularnej podstawowej wersji gry i dodatków „Fire & Darkness”. Jednocześnie oferuje obecnym graczom nowe, ekscytujące tryby i nagrody. „Godfall: Challenger Edition” będzie dostępny w PlayStation Plus od 7 grudnia do 3 stycznia.

