Epic wciąż rozdaje darmowe gry. Czeka nas jeszcze 5 niespodzianek

Epic konsekwentnie trzyma się swojej strategii, która ma mu pomóc wedrzeć się na rynek zdominowany przez Steama. Dzięki ponad 200 grom możemy mówić, że na rynku sklepów z grami online jest dziś co najmniej dwóch dużych graczy, a nie jeden monopolista i kilku drobnych zawodników.

Mimo wywalczenia sobie przyczółku, Epic Games Store wciąż jednak nie porzuca zwyczaju obdarowywania graczy darmowymi tytułami. Regularnie, co tydzień, dostarcza od jednej do dwóch całkiem aktualnych gier. W święta oczywiście tempo jest zwiększane. W tym roku firma zdecydowała się na rekordowe 15 gier w 15 dni.

Do tej pory w zimowej akcji EGS gracze odebrać mogli: Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, Zaginięcie Ethana Cartera, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition oraz 25 grudnia Prey. Oznacza to, że przed nami jeszcze 5 tajemniczych tytułów, które pojawiać się będą codziennie o godzinie 17:00.

Prey najnowszą darmówką od EGS

Najnowszy tytuł, czyli Prey, to pierwszoosobowa strzelanina wyprodukowana przez studio Arkane i wydana przez Bethesdę Softworks w połowie 2017 roku. Opowiada o naukowcu z korporacji TransStar, która zajmuje się ulepszaniem rasy ludzkiej poprzez połączenie DNA ludzi z DNA zmiennokształtnej rasy obcych o nadprzyrodzonych mocach. Zadaniem gracza jest przejęcie kontroli nad statkiem i zapobiegnięcie inwazji wspomnianej rasy na naszą planetę.

