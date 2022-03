Będzie nowy „Wiedźmin”. CD Projekt poinformował, że pracuje nad następną częścią gry

Marcin Momot, szef komunikacji CD Projektu poinformował na Twitterze, że polskie studio pracuje nad kolejną grą ze świata „Wiedźmina”. Informacja jest więc oficjalna.

Poza tym, że powstanie nowa gra z uniwersum Sapkowskiego, wiadomo niewiele. Po "Wiedźminie 3: Dziki Gon" CD Projekt stworzył aż trzy gry z tego świata: karciankę „Gwint”, „Thronebraker”, i grę na smartfony.

Nowy wiedźmin od CD Projektu na Unreal Engine 5

W komunikacie CD Projekt poinformował jedynie, że nowa gra będzie działała na silniku Unreal Engine 5, a nie autorskim RED Engine, tak jak było to w przypadku „Wiedźmina 3” i „Cyberpunka 2077”. Ma to być także początek wieloletniej współpracy pomiędzy studiem CD Projekt a firmą Epic, twórcą silnika Unreal Engine 5.

Silnik Unreal Engine to jedno z najnowocześniejszych i najmocniejszych narzędzi do tworzenia gier wideo, ale sam fakt, że na nim powstanie kolejny „Wiedźmin”, to za mało, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski.

W komunikacie pojawiła się także informacją, że nowa gra będzie początkiem nowej sagi, czyli gracze powinni się spodziewać kolejnych części.

Obecnie CD Projekt pracuje nad dalszą naprawą gry „Cyberpunk 2077” oraz dodatkami. Polska firma zapowiadała dwa dodatki o dużej objętości, tak samo, jak było w przypadku „Wiedźmina 3”.

Nowy wiedźmin od CD Projektu. Data premiery

Można się spodziewać, że w najbliższym czasie w internecie pojawi się masa spekulacji na temat fabuły, bohaterów i daty premiery gry. Można się też spodziewać, że CD Projekt będzie długo milczał na temat szczegółów.

Produkcja „Wiedźmina 3” zajęła CD Projektowi około 3,5 roku. Od momentu pierwszej zapowiedzi „Cyberpunka 2077” minęło siedem lat, ale nieoficjalnie wiadomo, że studio spędziło dużo mniej czasu na jego tworzeniu.