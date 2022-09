CD Projekt odkrył karty. Nowości w Cyberpunku i prace nad Wiedźminem

CD Projekt upublicznił wyniki finansowe firmy za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku. Choć firma nie wydaje obecnie dużych i nowych projektów, to kontynuuje wsparcie najnowszego produktu na rynku – Cyberpunka 2077.

„Pierwsze półrocze 2022 r. było dla CD Projekt bardzo aktywne, zarówno biznesowo, jak i operacyjnie. Wydanie next-genowej wersji Cyberpunka przyniosło falę pozytywnych komentarzy od graczy, a co za tym idzie satysfakcjonującą sprzedaż, zwłaszcza na konsolach” – podała firma w komunikacie.

Polska firma zanotowała 113,75 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost w porównaniu do identycznego okresu rok temu (105 mln zł). Przychody jednak spadły – z 470,62 mln zł w I połowie 2021 r. do 377,92 mln zł za pierwsze półrocze br.

Oprócz danych finansowych i podsumowań zarząd firmy podzielił się też planami firmy na najbliższą przyszłość.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności w 2023 r.

Największy zespół deweloperski w strukturach CD Projekt RED ma się obecnie zajmować dużym dodatkiem do Cyberpunka 2077 – Phantom Liberty / Widmo Wolności. Obserwatorzy rynku liczyli, że studio poda dokładną datę premiery projektu, lecz do tego nie doszło.

– Dodatek jest realizowany na naszej technologii. Jesteśmy w bardzo zaawansowanej fazie. Nie mówimy o datach, podaliśmy, że będzie to 2023, i będzie czas na dalsze informacje – przekonywał prezes CD Projekt Adam Kiciński podczas wideokonferencji z inwestorami.

Widmo Wolności zapowiedziano 7 września. W jedynym DLC do superprodukcji powrócić ma Keanu Reeves, znów jako Johnny Silverhand. Fabuła ma dotyczyć Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki i ma prezentować historię pełną szpiegowskiej intrygi.

– Celujemy z nim [dodatkiem – przyp. red.] w next-gen i trzeba o tym pamiętać. Liczymy na długoterminową sprzedaż, również wersji podstawowej gry, a także Complete Edition. Zdecydowaliśmy się na jeden duży dodatek, ale jesteśmy w pełni zaangażowani w dalszy rozwój franszyzy Cyberpunk 2077 – przekonywał zaś członek zarządu Michał Nowakowski.

Nowy Wiedźmin – prace „zgodnie z planem”

Od dłuższego czasu wiadomo, że CD Projekt planuje powrót do serii Wiedźmin i czwartą już grę w uznanej sadze. Jak potwierdziła firma, za preprodukcję odpowiadać ma drugi co do wielkości zespół CD Projekt RED. Okazuje się też, że koncern wybiega planami znacznie dalej.

– Mamy w głowie więcej niż jedną grę w ramach Witcher Saga, ale teraz koncentrujemy się na preprodukcji pierwszej gry. Preprodukcja jest w I fazie, zgodnie z planem, jesteśmy z tym projektem tam, gdzie powinniśmy – podkreślał Kiciński na wideokonferencji.

Spółka przypomina, że dzięki strategicznemu partnerstwu z Epic Games nowy Wiedźmin powstanie w technologii Unreal Engine, zamiast autorskiego silnika Polaków – REDengine.

Niezależnie powstaje zaś reedycja uznanej gry z Geraltem z 2015 r. Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Kompletna ma zostać ulepszona na potrzeby konsol nowej generacji, oraz zawierać dodatki związane z serialem Witcher na platformie Netflix.

Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Kompletna trafi na rynek w IV kwartale 2022 r.

