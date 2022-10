Polacy zrobią remake Silent Hill 2! Bloober Team z ogromną szansą

W ostatnim wywiadzie dla Wprost.pl szef Bloober Team Piotr Babieno zapowiedział, że spółka szykuje coś wielkiego we współpracy z Konami. Szydło wyszło z worka podczas ostatniego wydarzenia Silent Hill Transmission. Polacy zajmą się odnowieniem legendarnego Silent Hilla 2.

Silent Hill 2 Remake od polskiego Bloober Team

Duże ogłoszenie podczas transmisji rozpoczął trzyminutowy trailer, na którym widzimy zmagania głównego bohatera Jamesa Sunderlanda. Wraca on do miasteczka Silent Hill, by odnaleźć swoją żonę Mary, która właśnie napisała mu tajemniczy list z instrukcjami. Sęk w tym, że Mary umarła trzy lata temu.

W krótkim materiale widzimy wiele kultowych potworów z drugiej części, która miała swoją premierę 21 lat temu. Wszystko wygląda jednak znakomicie. Jak chwalą się producenci, gra stworzona będzie na zaawansowanym silniku Unreal Engine 5. Jedną z dużych zmian będzie trzecioosobowa kamera, podczas gdy oryginał oferował stałe, izometryczne rzuty na akcję.

Tytuł ma jednocześnie trafić na konsole PS5 oraz PC i zachowa 12-miesięczną ekskluzywność na tych platformach. Data premiery nie jest na razie znana.

Bloober Team o Silent Hill 2

Po właściwym ogłoszeniu prezentacja skupiła się na autorach pracujących nad grą, w tym polskim zespole. Parę słów powiedział Masahiro Ito odpowiedzialny za prezentację wizualną oryginalnego Silent Hilla 2 oraz Akira Yamaoka, który w originale zajmował się muzyką i pomaga też przy ścieżce dźwiękowej remake'u.

W krótkich wypowiedziach członkowie Bloober Team zapewnili zaś, że traktują projekt „z dużym respektem dla oryginału” i że „zachowają unikalną atmosferę serii”. Celem krakowskiego zespołu jest zaś „wywołanie tak samo wielkiego wrażenia, jakie tytuł wywarł na graczach 21 lat temu”.

