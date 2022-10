Polak zarobił już 8,8 mln zł na graniu w gry. W weekend dorzucił kolejne 2 mln

Dwudziestodwuletni Michał „Nisha” Jankowski w ostatni weekend brał udział w finale turnieju w grę Dota 2 – The International 2022. To już jedenasta edycja ogromnego turnieju organizowanego przez firmę Valve. Pula nagród wyniosła zawrotne 18,9 miliona dolarów (ok. 90 mln złotych).

Michał „Nisha” Jankowski i Team Secret drudzy na The International 2022

„Nisha” to gracz europejskiego zespołu Team Secret, grający na pozycjach Solo Middle/Carry. W ostatnią niedzielę drużyna starła się w finale turnieju z Tundra Esports. Co prawda zespół Polaka przegrał 0:3, ale zaszczytne drugie miejsce także jest ogromnym osiągnięciem. I jest związane z ogromną wypłatą.

Tundra Esports za pierwsze miejsce na podium zebrało 8,52 mln dolarów (45 proc. całkowitej puli). Team Secret ze srebrnym medalem uzyskało łącznie 2,45 mln dolarów (13 proc. puli), czyli w przeliczeniu 11,71 miliona złotych.

Ile można zarobić na e-sportcie? „Nisha” jest milionerem

Jak podaje zaś serwis Esportsearnings, za drugie miejsce na The International 2022 „Nisha” personalnie zyskał zaś 490 512 dolarów, czyli 2 332 629 zł.

To nieco mniej, niż wynikałoby z prostego podziału zysku zespołu na pięć osób, bo tyle liczą zespoły w grze Dota 2. Gdyby cała wartość nagrody trafiała do zawodników, Polak zyskałby ok. 492 206 dolarów. Trzeba jednak pamiętać, że wygrana trafia do zespołu, który prowadzony jest jak firma – zatrudnia m.in. trenerów, zapewnia zawodnikom zakwaterowanie, menedżerów itp.

Michał „Nisha” Jankowski nadal ma się jednak z czego cieszyć – już wcześniej był milionerem, a teraz dorzucił do swoich aktywów kolejne 2 mln zł. Esportsearnings szacuje, że wraz z wygraną z minionego weekendu Polak łącznie zarobił w swojej karierze już 2 281 858 dolarów, czyli 10 851 375 zł.

Co ciekawe, zysk z minionego weekendu nie jest najwyższy w historii e-sportowca. W ubiegłym roku za niższe trzecie miejsce Team Secret w The International 2021 otrzymał bowiem 720,32 tys. dolarów.

Jankowski jest też najlepiej zarabiającym z e-sportu Polakiem w historii. Kolejny jest Filip „neo” Kubski z łącznym zarobkiem 759 tys. dolarów.

