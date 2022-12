Ruszyła Zimowa Wyprzedaż Steam. Lista bestsellerów i Steam Awards

Od wczorajszego wieczora trwa Zimowa Wyprzedaż Steam – długo oczekiwana przez graczy okazja do kupienia gier w obniżonej cenie. Tegoroczny Steam Winter Sale 2022 potrwa od 22 grudnia do 5 stycznia 2023 roku, ale warto jednak decydować się szybko, by wziąć udział w przygotowanych atrakcjach.

Zgodnie z tradycją gracze mogą m.in. głosować w końcoworocznych Steam Awards. kategorie to m.in. Gra roku, Razem raźniej, Owoc miłości, Gra ze znakomitą fabułą, Najbardziej innowacyjna rozgrywka czy Najlepsza gra, w której jesteś do bani. Zdarza się, że zwycięzcy tytułów oferują dodatkowe obniżki – warto więc się zaktywizować.

Steam Winter Sale 2022 – najlepsze promocje

Opisanie wszystkich obniżek graniczy z cudem, więc musimy skupić się na wartych uwagi perełkach. Zacznijmy od obecnej listy globalnych bestsellerów – miliony użytkowników nie mogą się mylić.

Listę otwiera przeceniony o 30 proc. Elden Ring. Grę zakupić możemy za 174 zł zamiast standardowych 249 zł. Kolejną wartą uwagi przeceną jest Call of Duty: Modern Warfare II – 15 proc. obniżki pozwala kupić tytuł za 296 zł w porównaniu ze standardową ceną 349 zł.

Trzecie miejsce na podium zajmuje najnowsza FIFA 23. W tym przypadku dorwiemy produkcję w sporej przecenie 60 proc., czyli za 119 zł zamiast 299 zł.

Steam Winter Sale 2022 – gry single player

Gracze są wyjątkowo zainteresowani dużymi produkcjami dla pojedynczego gracza. Skusił ich Cyberpunk 2077 obniżony o 50 proc., z 199 zł do 99 zł. Pierwszy God of War także pyszni się 40 proc. zniżką, z 219 zł do 131 zł.

Wysoko znalazło się też Sekiro: Shadows Die Twice w wersji GOTY, które zakupić można o połowę taniej – 127 zł zamiast 254 zł. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales jest zaś tańsze o 25 proc. – spadło do 164 zł.

Dalej na liście znajdziemy survivalową strategię RimWorld, oferującą setki godzin rozrywki dla zaciętego menedżera kolonii. Tytuł z 20-proc. rabatem kosztuje 116 zł, po obniżce z 145 zł. Jeśli o survivalu mowa – wiele godzin zabawy w świecie przejętym przez zombie oferuje Project Zomboid. Tytuł obniżono o 33 proc. i kupimy go za 48 zł zamiast 72 zł.

Szeroko uznana gra indie Stray także kusi graczy 20-proc. obniżką. Ciekawą produkcją pozwalającą nam wcielić się w skórę zaginionego kota w futurystycznym mieście kupimy za 121 zł zamiast 158 zł.

Promocje na gry wieloosobowe – Steam Winter Sale 2022

Oprócz wspomnianego MW2, w grach wieloosobowych przoduje Rust. Tytuł dostępny jest za 102 zł zamiast 152 zł – to o jedną trzecią taniej. Popularny jest także survival Grounded. Pozytywnie przyjętą perełkę od Obsidian Entertainment zgarnąć możemy za 127 zł zamiast za 190 zł – to 33 proc., obniżki.

Jak zwykle wysoko uplasowało się Grand Theft Auto V: Edycja Premium, które daje dostęp do GTA: Online. Produkcję kupimy z obniżką o 63 proc. czyli za niecałe 65 zł zamiast 173 zł.

Nieco niżej znalazło się Monster Hunter Rise, także słynące z wieloosobowej kooperacji. Cenę tytułu obniżono o połowę i teraz kupić go można za 89 zł zamiast 179 zł.

Dla szukających kooperacyjnej gry z niezłą fabułą łakomym kąskiem może zaś być It Takes Two. Uznany tytuł z zeszłego troku zakupimy obecnie za 72 zł zamiast za 180 zł – to aż 60-proc. rabat.

Gracze wysoko cenią sobie też produkcje free-to-play Counter-Strike: Global Offensive (tu kupić można bez przeceny tzw. Prime Status) i PUBG: BATTLEGROUNDS (zakupy w sklepiku w grze).

