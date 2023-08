Wszystkie nowości z Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Pokaz z Gamescom 2023 rozpalił graczy

Na rozpoczętych wczoraj targach gamingowych Gamescom 2023 CD projekt RED zdecydowanie podkręcił atmosferę. Polscy twórcy pokazali nowiutki trailer z rozgrywki Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Dodatek do hitu z 2020 roku jest najbardziej oczekiwanym DLC paru ostatnich lat.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – trailer z Gamescom 2023

Materiał wideo obiecuje „nowe zasady gry” i prezentuje dodatki, jakich możemy się spodziewać w Phantom Liberty. To między innymi niewidziane wcześniej bronie, w tym shoguny, SMG karabiny czy snajperki. Nowości trafią też do ripperdoców, bo gracze zyskają też dostęp do kolejnych modyfikacji i wszczepów – gra chwali się m.in. nowościami dla wysuwanych z przedramion ostrzy modliszkowych. W sumie nowych przedmiotów w DLC do Cyberpunka ma być aż 100.

Zmienią się także niektóre umiejętności, a na trailerze zaprezentowano liczne, efektowe umiejętności ostatecznego ciosu, a także odbijanie kul kataną, detonację granatów lecących w powietrzu celnym strzałem czy dekapitacje piłą spalinową. Zupełnie nowe opcje daje zaś świeżutkie drzewko umiejętności Relic. Walka w dodatku zapowiada się naprawdę soczyście.

Potyczki przeniosą się także na ulice Night City – twórcy zapowiedzieli sporo nowych samochodów, a także usprawnioną walkę z przeciwnikami podczas jazdy, a nawet broń pokładową w autach. CD Projekt RED miał też przepracować system działania policji, która będzie bardziej skuteczna niż w oryginale.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty z premierą 26 września

Ogromny dodatek do Cyberpunka 2077 ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera zaplanowana została już na 26 września 2023 roku. Co ważne, deweloperzy zarzucili tu konsole starej generacji, by skupić się na ulepszeniu grafiki czy innych poprawkach.

Phantom Liberty skupi się na opowiedzeniu nowej historii z V w roli głównej. Fabuła w stylu thrillera szpiegowskiego wymagać będzie od graczy niełatwego wyczynu. Chodzi o uratowanie prezydentki Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Rosalind Myers po tym, jak jej statek rozbił się w najniebezpieczniejszej części Night City – zapadłej dzielnicy Dogtown.

