CD Projekt ogłasza zwolnienia grupowe. Twórca Wiedźmina pożegna 9 proc. zespołu

„Starannie przeanalizowaliśmy wszystkie zespoły w firmie z perspektywy roli, jaką odgrywają w realizowaniu naszej strategii. Nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć, ale obecnie mamy zbyt dużo pracowników. Pracują z nami utalentowane osoby, dla których – w oparciu o aktualne i spodziewane potrzeby związane z projektami – nie będziemy mieli w przyszłym roku nowych zadań” – powiedział prezes spółki Adam Kiciński, cytowany w komunikacie spółki. Po ogłoszeniu planów cena akcji CD Projekt spadła o ponad 1 proc.

9 proc. do zwolnienia

Jak podaje spółka, CD Projekt zamierza rozwiązać umowy z setką pracowników, czyli ok. 9 proc. całej załogi studia CD Projekt Red. Program zwolnień ma być rozciągnięty w czasie i zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 roku.

– Kierując się zasadą jawności, zdecydowaliśmy się podzielić tą informacją już teraz. Chcemy, by osoby, z którymi przyjdzie nam się rozstać, miały czas na przygotowanie się do czekającej je zmiany. Dołożyliśmy również wszelkich starań, by zapewnić każdej z nich należną odprawę – powiedział Kiciński.

Odprawy dla pracowników

Jak podaje spółka, na koszty związane z przeprowadzeniem redukcji etatów, w tym wypłatę odpraw spółka przeznaczy ok. 4,5 mln złotych. Kwota obciąży wynik finansowy w trzecim kwartale tego roku.

CD Projekt pracuje obecnie nad trzema nowymi projektami – Polaris (Wiedźmin), Orion (Cyberpunk) i nową franczyzą Hadar. Jak mówi Kiciński istotną częścią nowej strategii spółki jest głęboka wewnętrzna zmiana, prowadząca do produkcji gier wysokiej jakości, ale bez opóźnień i nadmiernego obciążania pracowników, co było wielokrotnie raportowane m.in. przy pracach nad Cyberpunkiem.

– Po wdrożeniu metodologii Agile i zmianach w filozofii prowadzenia projektów, przyszedł czas na udoskonalenie sposobu, w jaki zorganizowane są nasze zespoły – powiedział Kiciński.

