Tak wygląda nowa Lara Croft. Fani chcą, by pojawiła się w kolejnej grze

Takie materiały zwykle nie są publikowane w internecie przez przypadek, ale nie oznacza to jeszcze, że koniecznie muszą zwiastować coś, na co wszyscy czekają. Chodzi o grafikę koncepcyjną przedstawiającą nowe wcielenie Lary Croft, najsłynniejszej kobiecej postaci w branży gier, znanej z kultowej serii gier komputerowych pod tytułem Tomb Raider.

Obrazek z Larą Croft został właśnie opublikowany przez studio Crystal Dynamics, czyli twórców tych bardziej współczesnych odsłon Tomb Raidera, których seria została zapoczątkowana w 2013 roku. Do tej pory w jej ramach otrzymaliśmy trzy odsłony gry, ale od jakiegoś czasu wiadomo już, że ludzie z Crystal Dynamics pracują nad Tomb Raiderem nowej generacji. To, że prace nad kolejnymi przygodami Lary Croft trwają już od dobrych kilku lat, zostało potwierdzone w 2022 roku.

Publikacja grafiki koncepcyjnej z Larą Croft w niebieskiej bluzce i zielonym naszyjnikiem wzbudziła wiele emocji wśród fanów serii, którzy mają teraz nadzieję, że właśnie tak może wyglądać nowe wcielenie głównej bohaterki nadchodzącej gry z serii Tomb Raider. Co ciekawe, Lara w dokładnie takiej formie miała okazję pojawić się w innej grze, mianowicie w Call of Duty Modern Warfare 2, gdzie wystąpiła jako dodatkowa postać w trybie multiplayer.

Czy zatem publikacja grafiki koncepcyjnej przez studio Crystal Dynamics stanowi potwierdzenie tego, że tak właśnie wyglądać będzie teraz Lara Croft? Całkiem możliwe. Póki co pewne jest natomiast to, że ma to związek przede wszystkim z wczorajszą premierą Tomb Raider 1-3 Remastered, czyli pakietu trzech pierwszych klasycznych odsłon cyklu wydanych w odświeżonej wersji.