Serwery Wikipedii i World of Warcraft padły atakiem hakerów. Do akcji przyznała się jedna grupa

Potrzebujesz pilnie coś sprawdzić, ale wikipedia nie działa? Może wróciłeś do domu i chciałeś się zrelaksować w świecie World of Warcraft, ale nie możesz dostać się na serwer? Tak frustrujące sytuacje zdarzają się nawet w przypadku największych i jak mogłoby się wydawać najlepiej zabezpieczonych usług w internecie. Jak do nich dochodzi?

Weekend dużych ataków

Wikipedia padła ostatnio ofiarą złośliwego ataku, który pozbawił mieszkańców wielu krajów świata dostępu do najpopularniejszej encyklopedii internetowej. Fundacja Wikimedia poinformowała, że potępia atak, do którego doszło 7 września. Zdaniem fundacji, został on przeprowadzony nie tylko na stronę, ale także na całą jej społeczność. Ograniczył on bowiem prawo do wolnego dostępu i dzielenia się informacją. „W Wikimedia Foundation jesteśmy zdeterminowani, aby bronić tych praw dla każdego” – czytamy w komunikacie. „Gdy taki problem ma miejsce, wyciągamy z niego wnioski, uczymy się i staramy, aby następnym razem zachować się jeszcze lepiej” – dodaje Wikimedia Foundation.

W ten sam weekend zaatakowano także innego giganta. Celem ataków DDoS (distributed denial of service) padły także serwery najpopularniejsze na świecie gry MMORPG - World of Warcraft. W tym przypadku zostało to spotęgowane przez premierę World of Warcraft Classic, który oparty jest na sentymencie graczy i pozwala na ponowne odkrywanie początków gry Blizzarda. Do ataków przyznała się grupa UkDrillas. Na swoim koncie w serwisie Twitter hakerzy przechwalali się, że niedziałające, europejskie serwery gry są efektem ich działań. Co ciekawe, ta sama grupa twierdzi, że odpowiedzialna jest również za weekendowy paraliż Wikipedii.

Ryzykowna zabawa

Członkowie grupy UkDrillas nie powinni się przechwalać swoimi działaniami w mediach społecznościowych. W ubiegłym roku sąd w Stanach Zjednoczonych ukarał 38-letniego obywatela Rumunii, który przeprowadził podobne ataki na serwery gry. Sąd Federalny zarządził wypłatę odszkodowania w kwocie niemal 30 tys. dolarów na rzecz firmy Blizzard.

