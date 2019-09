Sprawca ataków na serwery Wikipedii i World of Warcraft zatrzymany

Blizzard Entertainment poinformował o zatrzymaniu osoby, która stała za atakami na serwery World of Warcraft oraz Wikipedii. Wikipedia 7 września padła ofiarą ataku DDoS, który pozbawił mieszkańców wielu krajów świata dostępu do najpopularniejszej encyklopedii internetowej. Fundacja Wikimedia poinformowała, że potępia atak. Zdaniem fundacji, został on przeprowadzony nie tylko na stronę, ale także na całą jej społeczność. Ograniczył on bowiem prawo do wolnego dostępu i dzielenia się informacją. „W Wikimedia Foundation jesteśmy zdeterminowani, aby bronić tych praw dla każdego” – czytamy w komunikacie. „Gdy taki problem ma miejsce, wyciągamy z niego wnioski, uczymy się i staramy, aby następnym razem zachować się jeszcze lepiej” – dodaje Wikimedia Foundation.

W ten sam weekend zaatakowano także innego giganta. Celem ataków DDoS (distributed denial of service) padły także serwery najpopularniejsze na świecie gry MMORPG - World of Warcraft. W tym przypadku zostało to spotęgowane przez premierę World of Warcraft Classic, który oparty jest na sentymencie graczy i pozwala na ponowne odkrywanie początków gry Blizzarda. Do ataków przyznała się grupa UkDrillas. Na swoim koncie w serwisie Twitter hakerzy przechwalali się, że niedziałające, europejskie serwery gry są efektem ich działań. Co ciekawe, ta sama grupa twierdzi, że odpowiedzialna jest również za weekendowy paraliż Wikipedii.

Ryzykowna zabawa

„Wiele ataków DDoS nie jest szczególnie wyrafinowanych i mogą być popełniane przez złośliwie nastawionych graczy, którzy stosunkowo łatwo popisują się przed znajomymi. Ale straty finansowe i niedogodności spowodowane atakiem DDoS mogą być znaczne, a w przeszłości czasami powodowano uwięzienie sprawców na wiele lat” – czytamy w komunikacie firmy Bitdefender.

Serwery Wikipedii i World of Warcraft padły atakiem hakerów. Do akcji przyznała się jedna grupa