Microsoft pomoże zwalczać pedofilię w sieci. Jako broń posłuży Project Artemis

Project Artemis to technologia, która Microsoft rozwija od listopada 2018 roku. Narzędzie pozawala na masową analizę rozmów przeprowadzanych w sieci na platformach, na których jest używane. Usługa potrafi przeanalizować wysyłane przez użytkowników wiadomości i na podstawie licznych wzorców pedofilskich wykryć te, które mogą próba molestowania seksualnego. Następnie system ocenia skalę ryzyka i wysyła zgłoszenie do ludzkiego administratora, który, jeżeli podejrzenie systemu się potwierdzi, może zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Narzędzie testowo było zaimplementowane w niektórych internetowych usługach, takich jak gra wideo Roblox, komunikator Kik i usługi randkowe Skout, MeetMee i Lovoo. Artemis został też wykorzystany w usługach Skype i Xbox Live.

„ Ta technika, opracowana we współpracy z The Meet Group, Roblox, Kik i Thorn, opiera się na opatentowanej technologii Microsoft i zostanie bezpłatnie udostępniona za pośrednictwem Thorn wykwalifikowanym firmom usługowym oferującym funkcję czatu ” – ogłosił Microsoft. Thorn to technologiczna organizacja non-profit, współzałożona przez aktora Ashtona Kutchera i aktorkę Demi Moore w celu walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Licencja i zgłoszenia dotyczące technologii od 10 stycznia 2020 r., są obsługiwane przez Thorn. Firmy i usługi, które chcą przetestować i zastosować narzędzie, mogą kontaktować się bezpośrednio z organizacją.

