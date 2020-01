Grimes założyła konta społecznościowe swojemu nienarodzonemu dziecku. Nazywa je WarNymph

We wtorek 21 stycznia na Twitterze i innych portalach pojawiły się konta społecznościowe przyszłego dziecka piosenkarki Grimes i biznesmena Elona Muska. Dziecko tej popularnej i niezwykle ekscentrycznej pary w przestrzeń publiczną weszło pod nazwą WarNymph. Grimes stworzyła nawet trójwymiarowego awatara swojej pociechy. To jej „odmłodzony klon”, któremu graficznie doczepiono skrzydła i krwistoczerwone paznokcie. W malutkich dłoniach to niemowlę ze świecącymi oczami i elfimi uszami trzyma kościany łuk, stanowiący marzenie wielu fanów klimatów fantasy.

Pytana przez internautów, co takiego właściwie oznacza jej najnowsza działalność, Grimes kazała „podążać za wskazówkami”. Jak wynika z internetowego śledztwa, prowadzą one m.in. do nagrania, na którym opisane powyżej trójwymiarowe dziecko mówi o nadchodzącej apokalipsie. To zresztą częsty temat utworów samej Grimes. – To koniec świata. Świat stoi na krawędzi. Śmierć i finał jest blisko – mówi szeptem WarNymph. – Następna planeta w naszym układzie słonecznym nazywa się śmierć. Słońce eksploduje i wszyscy umrzemy. Ziemia odchodzi w ogłuszającej ciszy – mówi dalej potomek Grimes i Muska.

