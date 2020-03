Facebook notuje 1000 proc. wzrost zainteresowania rozmowami wideo. Powód? Kwarantanna

Jak porozumiewać się z najbliższymi w czasie kwarantanny i ograniczeń w przemieszczaniu się? Podpowiedź dał podczas wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki, który zachęcał do korzystania z Messengera, Skype'a, WhatApp'a. – Pozostawajcie w kontakcie – mówił premier, ogłaszając zwiększenie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Wzrost o 1000 proc.

Facebook poinformował, że w krajach, które objęte są podobnymi ograniczeniami, zanotował wzrost zainteresowania telekonferencjami o ponad 1000 proc. We Włoszech, gdzie sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest wyjątkowo trudna, firma zauważyła wzrost czasu spędzonego w aplikacjach, które do niej należą, o 70 proc. Facebook jest właścicielem nie tylko serwisu społecznościowego o tej samej nazwie oraz dołączonego do niego komunikatora Messenger, ale także Instagrama i WhatsAppa.

Firma powiedziała, że stara się zwiększać przepustowość swoich sieci, tak, aby osoby przebywające w domach miały kontakt ze swoimi bliskimi. „Dokładnie obserwujemy schematy użycia sieci. Staramy się dzięki temu uczynić nasze systemy bardziej efektywnymi. Tam, gdzie jest to potrzebne, zwiększamy ich przepustowość” – napisano w komunikacie firmy.

Czytaj także:

Koronawirus w Polsce – gdzie jest najwięcej zakażonych? Aktualne dane