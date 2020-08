20-latka w rok zarobiła w internecie 5 milionów dolarów. Kim jest Addison Rae?

Na czele listy najlepiej zarabiających gwiazd TikToka znalazła się Addison Rae (Addison Rae Easterling). Urodzona 6 października 2000 roku, a więc niespełna 20-letnia Amerykanka ma konto z około 3,2 mld polubień i 54,6 mln fanów. Według „Forbesa” w ciągu ostatnich 12 miesięcy mogła zarobić na nim 5 milionów dolarów.

Addison Rae – kim jest?

Kim jest młoda gwiazda TikToka? Addison Rae w wieku sześciu lat weszła do świata zawodowych tancerzy, a jej pasja z czasem stała się także sposobem na zdobycie popularności w świecie TikToka. Amerykanka z Luizjany zadebiutowała na nim w 2019 roku filmami z nagranymi występami tanecznymi do popularnych utworów. Szybko okryła, że to sposób na zarobek. Pod koniec października 2019 roku wschodząca gwiazda miała już ponad milion obserwujących, a miesiąc później zdecydowała się przerwać studia na Louisiana State University i skupić na internetowej popularności. – Wiedziałam, że chciałąm się zająć tym bardziej na poważnie i przełożyć swoją rozpoznawalność także na inne platformy. Zaczęłam wrzucać wideo na YouTube i stałam się naprawdę aktywna na Instagramie – relacjonowała Rae w wywiadzie udzielonym redakcji Business Insider.

TikTok, Instagram i inne