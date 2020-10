„Warto było wstać”. Widowiskowy „Kosmiczny pociąg” nagrany nad Polską

SpaceX wystrzeliło w niedzielę 18 listopada kolejną porcję satelitów systemu Starlink. To już 13. (14. liczą misję testową) misja polegająca na dostarczeniu partii 60 satelitów na orbitę Ziemi. Powstająca w ten sposób konstelacja ma zapewnić dostęp do bezprzewodowego internetu we wszystkich zakątkach planety. Tymczasem nad Polską widoczne są nadal satelity wystrzelone w ramach poprzedniej misji.

„No powiem Wam, że warto rano wstać! U mnie po ponad tygodniu oczekiwania niebo rano było czyste! Starlinki są bardzo jasne, tworzą efektowny szyk, choć już nieco rozciągnięty” – czytamy na grupie Nocne Niebo na Facebooku.

Starlink. Publiczne testy

Elon Musk poinformował niedawno, że wraz z ustawieniem się nowej partii satelitów na odpowiedniej orbicie, ruszą publiczne testy internetu Starlink. Na razie będzie on dostępny wyłącznie dla klientów w Stanach Zjednoczonych i południowej części Kanady, ale szef SpaceX zapowiedział, że do testów dołączą kolejne kraje. Stanie się to tak szybko, jak zgodę wydadzą odpowiedni regulatorzy.

Starlink. Elon Musk: To działa!

Elon Musk już 23 października 2019 roku pochwalił się, że rozwiązanie faktycznie działa. „Wysyłam tego tweeta za pośrednictwem satelitów Starlink” – napisał Elon Musk, szef SpaceX. „To działa!” – dodał chwilę później.