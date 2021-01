Awaria w mBanku. Kłopoty z dostępem m.in. do usług maklerskich

Problemy z dostępem do usług mBanku. Instytucja potwierdziła na oficjalnym koncie twitterowym, ze dane ze stron takich jak downdetector, są prawdziwe.

„Obecnie występują problemy z usługami maklerskimi (eMakler dla klientów mBanku, mInwestor dla klientów Biura maklerskiego). Przepraszamy za kłopot. Będziemy Was na bieżąco informować o sytuacji” – czytamy w twicie na profilu mBanku.

twitter

mBank nie ma szczęścia

To nie pierwsza w ostatnim czasie awaria w mBanku. Ta instytucja finansowa nie ma szczęścia. Poprzedni duży problem miał miejsce w sierpniu 2020 roku. Klienci znają też doskonale wtopę banku, która polegała na testowaniu na produkcji. Bank rozsyłał swoim klientom powiadomienia o treści „ęśąćż” i „test”. To niedopatrzenie bank przekuł na sukces marketingowy, ale prawda jest taka, że jak na bank, to awarii jest niepokojąco dużo.

