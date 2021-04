Kupił krajową domenę Google za 3 dolary. „Nie spodziewałem się, że to będzie możliwe”

Argentyński programista Nicolas Kurona kupił krajową domenę przeglądarki Google. Transakcja została przeprowadzona na kwotę 270 pesos, czyli 2,9 dolara. „Nigdy się nie spodziewałem, że to w ogóle możliwe” – powiedział dla BBC.

Do sprawy odniósł się także argentyński oddział giganta technologicznego. Przedstawiciele Google przyznali, że faktycznie przez „krótki czas” domena była w posiadaniu kogoś innego, ale firma odzyskała już nad nią kontrolę.

Awaria i możliwość zakupu

Programista zauważył, że coś jest nie w porządku, gdy w nocy tworzył projekt strony internetowej dla jednego ze swoich klientów. Nagle zaczął otrzymywać wiadomości o tym, że domena google.com.ar nie działa. Postanowił to sprawdzić w Argentyńskim Centrum Informacyjnym, które zarządza domenami z krajowym adresem.ar. Okazało się, że domena należąca do Google jest do kupienia. Po przejściu przez standardową procedurę zakupu na maila programisty przyszło potwierdzenie transakcji.

Jak to w ogóle możliwe? Według jednej z hipotez Google zapomniał wykupić dalszej licencji na stronę. Firma twierdzi jednak, że to nieprawda i podaje, że domena była wykupiona do lipca 2021 roku. Informacje te potwierdza firma, która zajmuje się monitorowaniem wygasających domen.

Strona internetowa wróciła już pod kontrolę technologicznego giganta. Firma zapewniła także, że prowadzi kontrolę w tej sprawie.

