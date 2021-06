Awaria światowych portali internetowych. Nie działał CNN, Amazon, Twitch, HBO

Amazon, Reddit, Twitch, HBO Max, Etsy, Paypal - to tylko niektóre z serwisów, które odmówiły posłuszeństwa we wtorek 8 czerwca przed południem czasu polskiego. Nie działały też strony największych portali informacyjnych: CNN, „New York Timesa” czy „Financial Timesa”. Padła oficjalna strona internetowa brytyjskiego rządu. Mniejsze problemy wystąpiły też w przypadku serwisów takich jak Spotify, Twitter, Vimeo, Imgur, Target, Hulu czy Stack Overflow.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że duża część z wymienionych serwisów działała w Polsce bez problemów. Według portali śledzących tego typu sytuacje, krajowi użytkownicy w większości przypadków nie zgłaszali uwag większych niż zazwyczaj. Może to wynikać z faktu, że polskie odpowiedniki poszczególnych portali działają na osobnych serwerach.

Przyczyną awarii usługa Amazon Web Services?

Choć z dokładnymi wnioskami trzeba jeszcze będzie poczekać, to już teraz eksperci spekulują, że awaria mogła być związana z działalnością Amazon Web Serwices. Duża część dotkniętych problemami serwisów korzysta właśnie z tej usługi i przechowuje swoje dane w internetowej chmurze, należącej do spółki Amazon. Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Poprzednio do dużej awarii AWS doszło w lutym 2017 roku.

Czytaj też:

Apple Music i Mercedes łączą siły. Streaming bezpośrednio w systemie aut