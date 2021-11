Polska gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ

Od 6 do 10 grudnia w Katowicach trwał będzie Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2021. To organizowane co roku od 2006 światowe forum, na którym podejmowane są decyzje dotyczące regulacji i przyszłości internetu.

IGF, czyli International Governance Forum, to organizowane przez ONZ spotkanie wpływowych osób ze świata internetu, podczas którego debatują i decydują o tym, jak w przyszłości powinien wyglądać internet. Stałymi tematami przewodnimi IGF są organizacja, transparentność, bezpieczeństwo, wyzwania, regulacje publiczne i rozwój internetu. IGF 2012 w Katowicach IGF organizowany jest od 2006 roku, za każdym razem w innym mieście i kraju. Jedynie w roku 2020 impreza została zorganizowana online. W 2021 obędzie się w Polsce, w Katowicach. Główna część forum obejmie dni od 6 do 10 grudnia, natomiast w weekend 11-12 grudnia IGF będzie miał miejsce After Party — weekend pełen innowacyjnych dyskusji i ciekawych aktywności dla młodych programistów z całego świata. — Już dwa lata temu, podczas Szczytu w Berlinie, została podjęta decyzja, że Polska będzie gospodarzem kolejnej edycji IGF 2021 — powiedział Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. europejskiej polityki cyfrowej i Przewodniczący Komitetu Programowego Szczytu Cyfrowego ONZ — IGF 2021 – Podczas Szczytu Cyfrowego odbędzie się 300 różnych wydarzeń, aktywności i inicjatyw, takich jak wykłady, debaty i warsztaty, poświęcone tematyce świata cyfrowego – poczynając od legislacji poprzez technologie obecnie dostępne po technologie przyszłości, np. kwantowe. IGF 2021. Harmonogram Jeśli chodzi o przebieg wydarzenia, to 6 grudnia jest tak zwanym dniem zero, pozostającym w gestii gospodarza, czyli w tym roku Polski. Tego dnia będzie wiele wydarzeń zaproponowanych właśnie przez polskich interesariuszy. Kulminacją tego dnia będzie uroczysta gala i koncert w NOSPR (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia). Z kolei 7 grudnia przed południem odbędą się spotkania i panele z przedstawicielami najwyższego szczebla z całego świata. Tego samego dnia około południa rozpoczną się merytoryczne, specjalistyczne wykłady, spotkania i dyskusje, które potrwają do końca Szczytu. Udział w Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021 jest bezpłatny, wystarcz się wcześniej zarejestrować na stronie IGF 2021. Czytaj też:

Intel kupuje spółkę ze Szczecina. Gigant chce wejść w rynek streamingu