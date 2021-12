Nike kupił firmę szyjącą wirtualne buty

Nike zdecydował się na odważny krok wejścia do wirtualnego świata kolekcjonerskiego obuwia, odzieży i innych elementów. Amerykańska firma sportowa kupiła studio RTFKT (wymawiane "artefakt"), które zajmuje się tworzeniem cyfrowych dóbr i ich sprzedażą w technologii NFT.

Co to jest NFT?

Cała sprawa może wydawać się abstrakcyjna dla większości czytających, co nie powinno być zdziwieniem. Rynek NFT jest niezwykle młody i dla większości niezrozumiały. Do mediów przebijają się informacje o sprzedanych za miliony dolarów cyfrowych obrazach i innych „produktach”. To, co budzi zdziwienie i niezrozumienie, to fakt, że kupujący NFT nie jest posiadaczem, żadnego fizycznego dobra ani dzieła sztuki. Kupuje certyfikat, który mówi, że dany cyfrowy element należy tylko do niego. Co oczywiście nikomu nie zabrania tego cyfrowego elementu sobie skopiować.

Właśnie w ten rynek wchodzi Nike kupując RTFKT wycenioną w maju na 33 mln dolarów. Nie wiadomo jednak, ile Nike zapłacił za wykupienie firmy. Firmy wchodzące w biznes NFT liczą, że czeka go ogromny boom w momencie powstania Metaverse, czyli nowego projektu Marka Zuckerberga, który ma być ewolucją Facebooka.

Rodzi się nowa gałąź gospodarki?

Jeśli Metaverse, zgodny z zapowiedziami Zuckerberga, będzie wszechobecny, a użytkownicy będą w nim wchodzić w interakcje poprzez trójwymiarowe awatary, to studia i firmy oferujące elementy graficzne oparte na NFT będą mogły liczyć na zysk. Tak jak w fizycznym świecie, tak i w tym wirtualnym będzie prawdopodobnie grupa ludzi, która będzie chciała podkreślić swój styl i oryginalność. Do tego i prawdopodobnie tylko do tego NFT sprawdzi się idealnie.

Warto też dodać, że wirtualne buty Nike NFT będą mogły być sprzedawane w pojedynczych parach, co będzie podnosiło ich ceny. Siłą napędową będą też projekty we współpracy z artystami światowej sławy. RTFKT już ma jeden z nich na koncie. Firma weszła we współpracę z japońskim artystą Takashim Murakami, z którym stworzyła projekt Clone X - 20 tysięcy cyfrowych, unikatowych awatarów, których sprzedaż od momentu premiery wygenerowała 65 mln dolarów.

