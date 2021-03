Nowy fenomen nabiera tempa. Wirtualny obraz sprzedany za 69 mln dolarów

Kryptowaluty nie wystarczą. Internauci i inwestorzy znaleźli nowy fenomen – to NFT (tokeny niewymienne), czyli pliki, które pozwalają m.in. na sprzedaż sztuki w formie cyfrowej. Nowa forma cyfrowych transakcji pozwala sprzedać np. obraz stworzony przy pomocy Photoshopa, a jednocześnie – w przeciwieństwie do krypotwalut – nie tracić do niego praw autorskich.

Cyfrowy obraz za 69 mln dolarów

Dom aukcyjny Christie's poinformował o rozstrzygnięciu rekordowej oferty na sprzedaż obrazu wystawionego w formie NFT. Przedmiotem aukcji było dzieło „The first 5000 days” – (Pierwsze 5000 dni) autorstwa Mike'a Winkelmanna posługującego się pseudonimem Beeple. Obraz to zbiór grafik, które artysta tworzył codziennie przez pięć tysięcy dni, czyli przeszło trzynaście lat. Pierwszy element obrazu powstał na początku 2007 roku.

Obraz sprzedany został za przeszło 69 mln dolarów, co uczyniło z Beeple trzeciego najbogatszego z żyjących artystów. Dom aukcyjny zaznaczył, że była to pierwsza tak duża aukcja dotycząca formatu NTF. Jednocześnie ustanowiła ona nowy rekord wysokości ceny wirtualnego obrazu.

Co ciekawe, aukcja pozwoliła pobić także inny rekord. W finałowym momencie licytacji transmisję z wydarzenia śledziły jednocześnie 22 miliony widzów. Może być to związane z błyskawicznie rosnącą modą na NTF, którą wielu porównuje już z popularnością kryptowalut.

