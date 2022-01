Twórca misiów NFT: Magda Gessler i inni sami kupili misie. Nie płaciliśmy za reklamę

Magda Gessler, Krzysztof Gonciarz i inni infuencerzy promujący misie NFT nie dostali za to ani złotówki. Według ich twórcy Jakuba Chmielniaka to influencerom zależało na udziale w akcji i zrobili to za własne pieniądze.

- To chyba pierwszy raz, gdy influencerzy nie chcieli czegoś za darmo – mówi w rozmowie z Wprost Jakub Chmielniak, twórca misiów NFT Fancy Bears.