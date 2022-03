Monitorował każdy ruch Elona Muska. Teraz nastolatek śledzi oligarchów i Putina

W ostatnich dniach część ludzi dużo czasu spędza na stronach pozwalających na śledzenie lotów w czasie rzeczywistym. Niektórzy robią to, aby uspokoić nerwy, patrząc jak wiele NATO-owskich maszyn lata po Polskim niebie, inni mają jednak dużo bardziej sprecyzowany cel.

Śledził Elona Muska. Przerzucił się na oligarchów

Do tej drugiej grupy należy Jack Sweeney. Dziewiętnastolatek z Florydy nie jest już od jakiegoś czasu postacią anonimową. Nie tak dawno stał się popularny dzięki jednemu ze swoich projektów. Nastolatek założył bowiem na Twitterze konto, które monitorowało każdy kurs samolotów należących do Elona Muska. Sam miliarder poprosił nawet chłopaka o usunięcie tego profilu i zaproponował mu za to 5 tysięcy dolarów. Twierdził bowiem, że zagraża to jego bezpieczeństwu. Jack Sweeney na ofertę się jednak nie zgodził i profil funkcjonował dalej. W efekcie powstały konta, które śledziły także loty innych miliarderów. Teraz jednak ruchy Elona Muska przestały być najważniejsze. Nowy projekt jest dużo ciekawy i dużo bardziej angażujący społecznie.

Nastolatek śledzi oligarchów i Putina

Najnowszy projekt, a właściwie dwa oddzielne konta, mogą ułatwić władzom kilku krajów operację blokowania majątków rosyjskich oligarchów, którzy zostali objęci sankcjami. @RUOligarchJets i @Putinjet to konta, które śledzą ruchy najbogatszych Rosjan, a także samolotów rządowych, którymi przemieszcza się prezydent Władimir Putin. Pierwsze jest niezwykle ciekawe, gdyż pozwala zobaczyć, dokąd uciekają spanikowani miliarderzy. Drugie śledzą uważnie ludzie, którzy zadają sobie pytanie, czy prezydent Rosji nadal jest w Moskwie.

Poza długą listą prywatnych odrzutowców i zautomatyzowanej opcji ich śledzenia konta podsumowują także każdy lot pod względem przebytej odległości, czas, kosztu paliwa, a także wyemitowanego CO2.

Dzięki projektom nastolatka, można na żywo oglądać, gdzie obecnie znajdują się najbogatsi Rosjanie i ich rodziny. Wśród śledzonych oligarchów znajdują się np. Roman Abramowicz, Leonid Mikhelson, Aliszer Usmanow, który najprawdopodobniej musi się pożegnać ze swoim horrendalnie drogim jachtem. Konta śledzą łącznie ruchy ponad 40 samolotów. Autor zaznacza jednak, że są to często zdecydowanie większe maszyny od odrzutowców, którymi latają zachodni miliarderzy. Rosyjscy oligarchowie posiadają w swoich zasobach często także samoloty typu Boeing 737, czy Airbus A319, czyli duże samoloty pasażerskie.

