TikTok usuwa większość funkcji na terenie Rosji. „Bezpieczeństwo pracowników i użytkowników to priorytet”

Media społecznościowe odgrywają ogromną rolę w pokazywaniu wojny na Ukrainie. To właśnie dzięki nim dowiadujemy się niemal w czasie rzeczywistym, co w rzeczywistości dzieje się na okupowanych terenach i w miejscach, do których nie mogą dotrzeć zachodnie media. Media społecznościowe pełne są również informacji, które są bardzo niewygodne dla Władimira Putina.

Rosja cenzuruje media

Rosyjska duma uchwaliła prawo, które pozwala na kontrolę internetu. Wydawcy, którzy zamieszczą "nieprawdziwe" informacje, czyli takie, które nie są po myśli władzy, narażają się na surowe kary. Na nowe prawo postanowił zareagować TikTok, który twierdzi, że chce w ten sposób uchronić użytkowników przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi.

„TikTok jest platformą kreatywności i rozrywki, która może dostarczyć relaksu i pomóc w nawiązywaniu relacji międzyludzkich nawet w czasie wojny, gdy ludzi doświadczają ogromnej tragedii i samotności. Jednakże bezpieczeństwo naszych pracowników i użytkowników pozostaje naszym najwyższym priorytetem” – czytamy w oświadczeniu TikToka.

Wojna na Ukrainie. TikTok wyłącza głównie funkcje

Władze platformy poinformowały, że od teraz na terenie Rosji nie będą działały dwie głównie funkcje serwisu. Użytkownicy nie będą mogli prowadzić relacji na żywo, ani dodawać filmów.

„W świetle nowego rosyjskiego prawa ‚anty fake news’, nie mamy innego wyboru, jak tylko zawiesić możliwość prowadzenia relacji na żywo i dodawania nowych filmów na naszej platformie, dopóki nie zbadamy wszystkich regulacji prawnych. Możliwość wysyłania wiadomości w aplikacji pozostaje bez zmian” – czytamy dalej.

