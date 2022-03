Zełenski wzywa Microsoft do całkowitego wycofania się z Rosji

„Teraz nie może być mowy o połowicznych środkach? Teraz jest tylko czarne i białe, dobro i zło. Albo jesteś za pokojem, albo wspierasz krwawych rosyjskich agresorów zabijających ukraińskie kobiety i dzieci. Microsoft, Oracle, Sap, zakończcie wsparcie dla swoich produktów w Rosji, zatrzymajcie wojnę!” – napisał Wołodymir Zełeński na Twitterze.

Trzy wymienione przez Zełeńskiego firmy to giganci z branży oprogramowania komputerowego. Microsoft jest producentem Windowsa, systemów operacyjnych serwerów oraz usług chmurowych Microsoft Azure. Oracle, to amerykański producent oprogramowania dla przedsiębiorstw i zarządzania bazami danych. SAP to z kolei niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne produkujące oprogramowanie do zarządzania łańcuchami dostaw, magazynami, itp.

Firmy technologiczne częściowo już wycofały się z Rosji

Firmy te już wcześniej zawiesiły swoją działalność w Rosji w obszarze sprzedaży nowych produktów i usług. Dotychczasowi klienci mogą jednak nadal korzystać oprogramowania.

O całkowite wyjście z Rosji, czyli wyłączenie aktualizacji i usług sieciowych tam, gdzie jest to możliwe, do wspomnianej trójki apelował wcześnie ukraiński minister ds. transformacji cyfrowej Mykhaiło Fedorow. Teraz do apelu dołączył prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski.

Wyłączenie usług, jak atak hakerski

Większość nowoczesnych biznesowych systemów informatycznych wymaga do poprawnego działania stałego podłączenia do internetu. Oznacza to, że wspomniane firmy są w stanie wyłączyć przynajmniej część oferowanych przez siebie usług. Byłoby to z ich strony oczywiście naruszenie warunków umów, ale apelujący o taki ruch Zełeński raczej nie przejmuje się w tym momencie umowami podpisanymi z rosyjskimi firmami.

Gdyby Microsoft, SAP lub Oracle zdecydowałyby się na wyłączenie swoich usług rosyjskim firmom, to spowodowałoby to gigantyczne problemy dla gospodarki. Byłoby to porównywalne z sytuacją, której w 2017 roku doświadczyła Ukraina i część świata, gdy wirus NotPetya, wypuszczony prawdopodobnie przez rosyjski wywiad wojskowy, spowodował natychmiastowe zatrzymanie sieci informatycznych wielu ukraińskich i światowych firm. Zanim systemy zostałyby odbudowane w inny sposób, minęłyby dnie lub tygodnie.

