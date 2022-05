Elon Musk robi zrzutkę na Twittera. Jej uczestnicy wzbudzają mieszane uczucia

W celu zapewnienia funduszy na przejęcie Twittera Elon Musk sprzedał akcje Tesli warte 9 mld dolarów, dodatkowe 6,25 mld dolarów pożyczy od banków pod zastaw pozostałych posiadanych przez siebie akcji (15,7 proc.). Oznacza to, że jeszcze sporo brakuje my do zgromadzenia pełnej kwoty 44 mld dolarów.

Elon Musk zebrał na wykupienie Twittera już 7 mld dolarów

W tym celu szef Tesli zaczął szukać chętnych, którzy dorzucą się do jego przedsięwzięcia, aby zrobić z Twittera „bastion wolności słowa”. Muskowi już udało się uzbierać kolejne 7 mld dolarów.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Muska Komisji Giełd i Papierów Wartościowych, okrągły miliard dolarów przekaże Larry Ellison, współzałożyciel Oracle Corporation, jednej z największych firm programistycznych na świcie. Fundusz Sequoia Capital zainwestuje w przedsięwzięcie 800 mln dolarów. Fundusz zarządzany jest przez Roelofa Bothę, który pracował z Muskiem w Paypalu. Wśród inwestorów znalazły się także inne fundusze inwestujące w nowe technologie i media, a także kilka zastanawiających pozycji.

Jednym z największych współinwestorów, który wniesie 1,9 mld dolarów do przedsięwzięcia Muska jest saudyjski książę Alwaleed bin Talal. Jako obecny akcjonariusz Twittera był on przeciwny propozycji przejęcie platformy społecznościowej przez Muska, ale ostatnio zmienił zdanie i zamiast sprzedać swoje akcje, postanowił dołączyć do projektu, wnosząc swoje akcje.

700 mln dolarów wniesie fundusz VyCapital z Dubaju. 375 mld wniesie Qatar Holding LLC, czyli rządowy fundusz inwestycyjny Kataru. 500 mln dolarów wniesie Binance, czyli największa na świecie giełda kryptowalut, która jest oskarżana o relacje z rosyjskim rządem i krytykowana za kontynuowanie działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę.

Od współinwestorów Elon Musk zebrał w ostatniej fazie łącznie 7 mld dolarów na wykupienie pozostałych akcji Twittera, sam posiada ich 9,1 procent. Oznacza to, że potrzebuje jeszcze 24,5 mld dolarów.

