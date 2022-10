Na grzyby… ze smartfonem. Top 5 aplikacji, które pomogą na grzybobraniu

Złota polska jesień jest w naszym kraju nieodłącznie związana z grzybobraniem. Ten czas od dawien dawna wiąże się z relaksującymi wypadami do lasu i powrotem z koszami pełnymi imponujących okazów.

Choć zbieranie grzybów jest dość tradycyjnym hobby, to także i tutaj grzybiarzom zadanie może ułatwić technologia. W jesiennym duchu wybraliśmy więc top 5 aplikacji na smartfona, które pomogą na grzybobraniu.

Aplikacja Na grzyby – grzybowy kombajn w komórce

Appka Na grzyby od Vocom jest zdecydowanie jedną z najbardziej popularnych – pobrało ją już ponad milion użytkowników, a program znalazł się na 8 miejscu wśród darmowych aplikacji edukacyjnych na Google Play Store. Aplikacja zapewnia jednocześnie parę przydatnych funkcji.

Podstawową jest atlas grzybów. Program pokazuje wysokiej jakości obrazy ponad 200 najpopularniejszych gatunków oraz prezentuje dokładne opisy, które mogą pozwolić w precyzyjnej identyfikacji. Grzyby są też uszeregowane pod względem bezpieczeństwa i jadalności. Co ważne, oglądając konkretny gatunek widzimy też propozycje podobnie wyglądających okazów. Jak wiadomo, niektóre odmiany wyglądają podobnie, a pomyłka może mieć poważne konsekwencje.

Ciekawą funkcją jest połączenie z GPS, dzięki któremu aplikacja powiadamia nas, jakie grzyby zostały znalezione w naszej okolicy. Grzyby często rosną skupiskach, więc będziemy wiedzieć, czego możemy się spodziewać.

Funkcją w fazie eksperymentów jest zaś rozpoznawanie grzybów za pomocą kamery telefonu. Jak na razie użytkownicy zgłaszają jednak różne wrażenia. Część narzeka na niską trafność rozpoznań, podczas gdy inni chwalą przydatność i celność rozpoznawania gatunku.

Pobierz Na grzyby ze sklepu Google Play.

Atlas grzybów NaGrzyby.pl – klasyczny atlas w nowoczesnym wydaniu

NaGrzyby.pl to popularny polski blog o tematyce grzybowej, który ma wielu fanów wśród zbieraczy. Serwis zdecydował się też na publikację aplikacji mobilnej, której zaufało już przeszło 500 tys. osób.

Atlas grzybów NaGrzyby.pl oferuje nieco rustykalny, lecz funkcjonalny design, który może cieszyć oko. W tym przypadku atlas zawiera ponad 500 gatunków, dokładnie opisanych i sfotografowanych. Profil każdego grzyba informuje nas o jego jadalności (trujący, niejadalny, jadalny – od „nieszczególnego” po „wyborny”), ale także typie, sposobie odżywania, porach roku występowania i więcej.

Sporym plusem aplikacji jest działanie bez stałego dostępu do internetu. Jak wiadomo w lesie może być różnie z zasięgiem. Minusem jest zaś obecność baneru reklamowego u dołu ekranu.

Pobierz Atlas grzybów NaGrzyby.pl ze sklepu Google Play.

Grzyby.pl na grzyby atlas – monitoring sezonu grzybowego

Grzyby.pl na grzyby atlas to nieco mniej popularna aplikacja autorstwa Marka Snowarskiego, który zdobył jednak spore uznanie w grzybowej społeczności. Jest on głównym autorem strony grzyby.pl, którą zarządza do 2003 roku.

Głównym atutem appki (oraz strony internetowej) jest aspekt społecznościowy i tzw. radar grzybowy. Użytkownicy zgłaszają, gdzie i jakie grzyby udało im się spotkać. Serwis tworzy zaś mapę występowania obejmującą całą Polskę. Istnieją też mapy z „prognozą wysypu”.

Choć aplikacja nie ma reklam, to bardziej zaawansowane funkcje zamknięte są jednak za subskrypcją – 29 zł za rok dostępu. Abonament pozwala na dostęp do najnowszych informacji oraz dedykowane mapy w większym przybliżeniu, np. dla określonych województw wraz z integracją z Mapami Google.

Użytkownicy mają mieszane uczucia co do aplikacji. Jedni chwalą wygodę i wskazują, że program zdecydowanie spełnia ich oczekiwania. Inni kontrują, że sama aplikacja niewiele wnosi, bo jest prostą nakładką odsyłającą do grzyby.pl. Jeszcze kolejni narzekają na usługi związane z grzybowym abonamentem.

Pobierz Grzyby.pl na grzyby atlas ze sklepu Google Play.

Nawigator Grzybiarza Lite – nie zgub się w lesie

Podczas grzybowego szaleństwa czasem pogonimy za prawdziwkami w gęstą knieję. Nawet najbardziej doświadczonemu wydze może się zdarzyć zagubienie w czasie zaciętego grzybobrania. Co wtedy?

Nawigator Grzybiarza Lite oferuje ciekawe rozwiązanie właśnie na takie okazje. Aplikacja pobrana pół miliona razy monitoruje nasze ruchy i trasę na podstawie nawigacji GPS. Gdy poczujemy się zagubieni – będziemy mogli na spokojnie wrócić się po swoich śladach i skończymy w punkcie, z którego wystartowaliśmy. Istnieje też funkcja SOS, która doda naszą lokalizację do SMS-a.

Oprócz opcji ratunkowych Nawigator jest też przydatny przy stałym grzybobraniu. Jeśli znajdziemy miejsce, które wyjątkowo „lubią” grzyby możemy dodać je do naszych miejsc i z łatwością znajdziemy je w kolejnym sezonie. Aplikacja nawet głosowo poprowadzi nas do obranego miejsca, więc nie będziemy musieli siedzieć z nosem w smartfonie.

Pobierz Nawigator Grzybiarza Lite ze sklepu Google Play.

Mushroomizer, Fungus –Identyfikacja grzybów i Rozpoznanie grzybów ze zdjęć

Niezwykle popularnym typem aplikacji są programy pozwalające na rozpoznanie gatunku grzyba na podstawie zdjęcia z kamery smartfona. Postanowiliśmy więc przybliżyć parę opcji, które spełniają bardzo podobną funkcję.

Mushroomizer od Milandroid jest najlepiej ocenianą aplikacja z 4,3 na 5 gwiazdek. Aplikacji zaufało już ponad 100 tys. osób. Umożliwia ona zrobienie zdjęcia grzyba bezpośrednio w programie bądź wrzucenie wcześniejszej fotografii do appki. Następnie algorytmy AI próbują rozpoznać rodzaj grzyba spośród 530 zapisanych gatunków.

Appka chwali się wysoką dokładnością rozpoznań, co potwierdzają też recenzje użytkowników. Dla bezpieczeństwa ma także atlas grzybów w wersji offline. Zapisuje też nasze znaleziska i łączy się z Google Maps.

Fungus – Identyfikacja grzybów autorstwa Dominika Steinhausera to opcja z ogromną liczbą gatunków – powyżej 12,3 tys. Wymaga połączenia z internetem, lecz chwali się ponad 80-proc. prawdopodobieństwem przy rozpoznawaniu 1,7 tys. najpopularniejszych gatunków. Użytkownicy oceniają ją jednak nieco gorzej, bo na 3,8 na 5 gwiazdek

Rozpoznanie grzybów ze zdjęć to bardzo podobna opcja i jak się okazuje – także autorstwa Steinhausera. To starsza aplikacja, ostatni raz aktualizowana w 2018 r. Jest jednak pobrana przez ponad 500 tys. użytkowników (z oceną 3,5 na 5 gwiazdek).

Czytaj też:

Suszarka do grzybów, owoców i warzyw. Czym się kierować przy zakupie?