Polski bank i Amazon łączą siły. Na chmurze zyskają klienci

Jak potwierdził Bank Pocztowy w oficjalnym komunikacie – cały system informatyczny, w tym bankowość internetowa, zostanie przeniesiony do chmury obliczeniowej AWS. Amazon Web Services wraz z partnerem, firmą Tameshi, zaproponował wysoce wydajne rozwiązanie, które spełnia też wszystkie wymogi polskiego prawa.

Przenosiny właśnie się rozpoczęły, a całkowicie zakończą się już w przyszłym roku. Wcześniej rozwiązania AWS były dogłębnie testowane przez okres aż 5 miesięcy.

Bank Pocztowy wybrał chmurę AWS – zyskają klienci

Czemu polski Bank Pocztowy zdecydował się na przenosiny do chmury amerykańskiej firmy? Instytucja zaznacza, że jednym z kluczowych powodów jest możliwość błyskawicznego rozwoju nowych funkcji. Nowoczesne rozwiązania mają zapewnić „szybszy rozwój i oferowanie nowych usług” dla klientów banku.

Dodatkowym zyskiem dla Banku Pocztowego jest także obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT.

– Warto zauważyć, że jesteśmy jednym z pierwszych banków w Polsce, który nie tylko podjął decyzję, ale także rozpoczął proces przenoszenia bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej. W Europie Zachodniej i na świecie jest to obecnie bardzo często spotykany trend na rynku bankowym – podkreśla Jacek Presz, dyrektor Biura Zarządzania IT Banku Pocztowego.

Jakie są zyski z bankowości w chmurze obliczeniowej?

Jak dodaje Presz, decyzja ma też związek z otwarciem przez AWS tzw. polskiej strefy lokalnej, dzięki czemu dane rodzimych klientów mogą pozostać na terytorium naszego kraju. Daje to dodatkowe bezpieczeństwo przechowywania tych informacji.

– Bank Pocztowy, wybierając rozwiązanie chmurowe AWS, już obecnie jest w stanie oferować swoim klientom innowacyjne rozwiązania np. ułatwiające składanie wniosków bankowych. AWS pomaga bankom na całym świecie obniżać koszty i w krótkim czasie wprowadzać nowe rozwiązania dla ich klientów przy wykorzystaniu najnowszych technologii – zachwala Tomasz Olejnik, dyrektor generalny AWS ds. sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bank Pocztowy znany jest z innowacji, m.in. pierwszej nad Wisłą biometrycznej karty płatniczej czy systemu CRM, drobiazgowo dopasowującego oferty do potrzeb klientów. Obecnie bank pracuje zaś nad funkcją „ROR na selfie” – umożliwi ona otwarcie konta za pomocą zdjęcia i skanu twarzy.

