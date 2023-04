„Obudziłem się bez pracy”. Dalsze zwolnienia w Facebooku

W środę pracownicy Facebooka zaczęli zgłaszać, że firma odcięła ich od firmowych sprzętów. Najpewniej oznacza to, że rozpoczęła się kolejna już fala zwolnień w przedsiębiorstwie big tech. Wszystko po to, by zadowolić akcjonariuszy Mety.

Zwolnienia w Facebooku – Meta wciąż redukuje kadry

Od środowego poranka rosnąca grupa pracowników Meta zaczęła zgłaszać w serwisie LinkedIn, że najpewniej została zwolniona z firmy. „Rano obudziłem się z niefortunną wiadomością, że nie mam już pracy. Jestem jednym z wielu osób zwolnionych dziś przez firmę Meta” – pisze jeden z menedżerów Facebooka.

Z doniesień pracowników wynika, że firma redukuje stanowiska głównie z zespołów ds. doświadczeń użytkownika, gamingu, inżynierii oprogramowania czy graficznych. Przedstawiciel firmy Meta oficjalnie potwierdził też, że nowa fala zwolnień już się rozpoczęła.

Jeden z byłych już pracowników Facebooka przekazał reporterom, że Meta ma już teraz planować koleją falę zwolnień na maj. Nadchodząca redukcja dotknie zespołów pracujących nad konkretnymi produktami przedsiębiorstwa. Jednocześnie pracę stracić mogą wtedy także osoby zajmujące się zadaniami biznesowymi, w tym specjaliści finansowi, prawni czy ds. osobowych.

Rok efektywności w Facebooku

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, jeszcze pod koniec 2022 r. ponad 11 000 osób musiało pożegnać się ze stanowiskami w Facebooku, Instagramie, WhatsAppie i w innych spółkach Mety. W 2023 roku kolejna fala zwolnień liczyła aż 10 000 pracowników. Z późniejszych nieoficjalnych raportów wynikało zaś, że firma planuje kolejne redukcje, dotyczące co najmniej 5 000 osób.

Następujące po sobie redukcje są efektem niezadowolenia akcjonariuszy Mety oraz ogłoszenia „roku efektywności” przez samego Marka Zuckerberga. W nową strategię wpisują się m.in. liczne cięcia budżetowe i ogólna restrukturyzacja firmy, włącznie z mocnym wypłaszczeniem struktury.

Co ważne, nowe podejście spółki wydaje się działać na inwestorów. Wycena akcji Meta wzrosła bowiem o ponad 80 proc. od początku 2023 roku, co jest znaczną zmianą po wcześniejszym okresie, gdy udziały szybko straciły blisko dwie trzecie pierwotnej wartości.

Czytaj też:

Depresja w Facebooku. Pracownicy Meta są niepewni jutraCzytaj też:

Gdzie Twitter traci, tam Mark Zuckerberg chce coś ugrać. Przyznał to w mailu do dziennikarzy