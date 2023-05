TVP Info za kłódką. Tak stacja walczy z „atakiem botów”

Oficjalny profil TVP Info na Twitterze opublikował wiadomość, w której ostrzega przed „atakiem botów”. Zarządzający profilem zadecydowali się więc ograniczyć możliwość czytania wpisów przez internautów. Wszystko wywołało jednak falę wesołości w komentarzach.

„Atak botów” na TVP Info – konto za kłódką na Twitterze

„UWAGA. W zwiazku z atakiem botów na nasze konto, postanowiliśmy tymczasowo zabezpieczyć nasz profil (tzw. kłódką)” – brzmi wpis opublikowany niedawno przez oficjalne konto TVP Info na Twitterze.

Rzeczywiście, niedługo potem konto @tvp_info na popularnej platformie społecznościowej zostało zabezpieczone, a ikona kłódki ciągle jest widoczna w nazwie profilu. Obecnie wiadomości publikowane przez stację czytać mogą tylko followersi, którzy zostali uprzednio zatwierdzeni przez administratorów profilu. Inni użytkownicy nie mogą nawet przeczytać wpisu ostrzegającego przed „atakiem botów”.

„Atak botów” na TVP – internauci nie wytrzymali

Jak można się było domyślać, nietypowe ostrzeżenie szybko przyciągnęło uwagę internautów, którzy zaczęli komentować całą sytuację.

„Wasze troliska się pogubiły. Zapomnieliście im zapłacić i teraz chowacie się do wanny? Ojoj, jak mi was nie żal. Atak lajkami, za które sami zapłaciliście. Boty to robią w TVP info. Skasujcie konto, będzie lepiej dla wszystkich” – przeczytać można pod tweetem TVP Info.

Mówiąc krótko, twitterowicze nie dowierzają w atak na TVP Info. Jedni są zdania, że akcja ma na celu budowanie bazy obserwujących konto stacji. Inni insynuują, że TVP Info mogło kupować polubienia czy komentarze i stąd „atak botów”.

