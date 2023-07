Nowy pomysł na upały. Tutaj znajdziesz kąpielisko w okolicy

Oficjalny Serwis Kąpieliskowy prowadzony przez Głównego Inspektora Sanitarnego działa już od paru sezonów, ale do interaktywnego narzędzia dla urlopowiczów wciąż trafiają nowe funkcje. Teraz ulepszono opcje dostępne w aplikacji mobilnej, która pozwoli szybko znaleźć idealne miejsce na ochłodę w wodzie.

Upały niestraszne z aplikacją kąpieliskową GIS

– Jeśli chcemy znaleźć bezpieczne i sprawdzone miejsce do kąpieli, powinniśmy skorzystać z Serwisu Kąpielowego. Można tam pływać bezpiecznie, bo pod opieką ratownika, bez niespodzianek kryjących się na dnie zbiornika – zachwala rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki.

Jak tłumaczy, baza zawiera już 685 lokalizacji, z których wszystkie muszą spełniać prawne wymogi strzeżonego kąpieliska. Co więcej, w aplikacji mobilnej Serwisu Kąpielowego znajdziemy interaktywną mapę, która doprowadzi nas do najbliższego miejsca nad wodą. Opisane są tam statystyki takie jak linia brzegowa czy atrakcje dla dzieci. Znajdują się tam też oczywiście informacje o czystości wody. Co ciekawe, ze specjalnym systemem gwiazdek.

Serwis Kąpieliskowy GIS – jakość wody do trzech gwiazdek

– Powiatowe stacje regularnie badają czystość wody i te wyniki niemal natychmiast trafiają do Serwisu Kąpieliskowego. [...] Jeśli ktoś marzy o kąpieli w idealnie czystej wodzie, powinien wybierać te trzygwiazdkowe, doskonałe – radzi Cienki.

Z pomocą appki szybko dowiemy się, czy dane kąpielisko nie zmaga się obecnie z problemem sinic, lub czy woda nie została zanieczyszczona enterokokami na skutek incydentu związanego z funkcjami fizjologicznymi.

