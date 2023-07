Zuckerberg rzuca wyzwanie Muskowi. Chodzi o Threads

Podczas podsumowania drugiego kwartału rozliczeniowego CEO firmy Meta Mark Zuckerberg w odważnych słowach mówił o nowej aplikacji Threads. Zdaniem twórcy Facebooka najnowsze medium społecznościowe może osiągnąć ogromny sukces, trzeba mu tylko nieco pomóc.

Zuckerberg o Threads – CEO chce przekroczyć 1 miliard użytkowników

Podczas sesji pytań dla akcjonariuszy Zuckerberg wielokrotnie był pytany o Threads, dalekosiężne plany dotyczące najnowszego produktu Meta i potencjalny globalny sukces młodej aplikacji społecznościowej.

Jak wskazał, sądzi, że „w branży technologicznej istnieje dziwna anomalia, ponieważ dotychczas nie powstała ani jedna aplikacja do konwersacji, która przekroczyłaby próg 1 miliarda użytkowników”. Mark Zuckerberg jest zaś przekonany, że cel ten w końcu uda się spełnić Threads.

Ostatnio CEO firmy mówił, że obecnie „dziesiątki milionów użytkowników” używają Threads każdego dnia. Zuckerberg ocenia, że kluczowe dla dalszego rozwoju jest dodanie do aplikacji dalszych funkcji, których potrzebują użytkownicy i są już one obecne u konkurencji.

Drugim kluczem do sukcesu ma być wydłużenie czasu, jacy użytkownicy przeciętnie spędzają w aplikacji społecznościowej. Statystyka ta zaczęła bowiem ostatnio szybko spadać po okresie zauroczenia internautów związanego z premierą nowości od Meta.

– Jestem przekonany, że będziemy w stanie dolać wystarczająco benzyny, by podsycić ogień [Threads] – zaznaczył Zuckerberg

Co ciekawe, główny konkurent Threads – aplikacja X dawniej zwana Twitterem – także ma dążyć do kamienia milowego 1 miliarda użytkowników. Właściciel firmy Elon Musk ma jednak zupełnie inną strategię i chce uczynić X tak zwaną superaplikacją.

Threads zwalnia po udanej premierze

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, konta Threads w dobę po premierze platformy założyło 30 milionów osób, a po pięciu dniach było to już ok. 100 mln internautów. Oznacza to, że nowy serwis pobił wiele rekordów popularności, ustanowionych m.in. przy wprowadzaniu na rynek Instagrama czy TikToka.

W najlepszym dotychczas dniu serwisu aplikacja Marka Zuckerberga miała ponad 49 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Zainteresowanie użytkowników wyraźnie jednak wygasło i już po tygodniu na rynku Threads miało już jedynie ok. 23,6 miliona aktywnych użytkowników – to spadek o około połowę.

Optymistyczne nie są też inne dane. Tuż po premierze przeciętny użytkownik z USA spędzał na platformie ok. 21 minut. W tydzień później było to już jedynie 6 minut. Co ciekawe, w dwa pierwsze dni Threads odciągnęło internautów od Twittera. Platforma Elona Muska 6 i 7 lipca liczyła spadki ruchu na poziomie 5 proc.

